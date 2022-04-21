Adobe разрешила клиентам в России продлевать ранее купленные лицензии

Adobe позволила продлевать клиентам из России ранее купленные лицензии своих продуктов. Временное ограничение действует только на новые закупки и расширение текущих контрактов.
Лицензии можно продлить в интернет-магазине Softline Store — это официальный партнер Adobe в России, пишет ТАСС.
В Softline рекомендуют озаботиться продлением лицензии Adobe заранее, чтобы не терять доступ к продуктам. При размещении заказа вендор имеет право запросить дополнительную проверку из-за санкционных ограничений — она может занять от двух до 10 рабочих дней.
Adobe официально перестала продавать в России свои продукты после начала спецоперации на Украине. Сообщалось, что в стране больше нельзя будет купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom.
RB.RU ведет список компаний и сервисов, которые приостановили или полностью прекратили работу в России.
Фото на обложке: Unsplash
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