Во «ВКонтакте» появилась возможность скрыть нецензурные слова в постах и комментариях

«ВКонтакте» добавила возможность скрывать нецензурную лексику в постах и комментариях.
В разделе «Настройки» появился специальный фильтр, функция доступна для русского языка.
Включение фильтра позволит скрыть обсценную лексику, вместо бранных слов пользователь увидит абстрактный набор символов. При этом высказывание можно будет отобразить в исходном виде — при клике на выражение пользователь увидит специальную плашку, которая предложит показать оригинал.
В пресс-службе добавили, что новую функцию компания внедрила в рамках стратегии по созданию комфортной цифровой среды. Там напомнили, что ранее площадка предложила пользователям специальный режим «Личное пространство».
Ранее в соцсеть запустила отдельное десктопное приложение-мессенджер, в котором можно создавать папки с чатами. В начале года компания анонсировала сервис по распознаванию дипфейков.
Фото на обложке: Andrii Zastrozhnov /
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