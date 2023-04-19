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Во «ВКонтакте» появилась возможность скрыть нецензурные слова в постах и комментариях

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«ВКонтакте» добавила возможность скрывать нецензурную лексику в постах и комментариях.

Во «ВКонтакте» появилась возможность скрыть нецензурные слова в постах и комментариях

В разделе «Настройки» появился специальный фильтр, функция доступна для русского языка.

Включение фильтра позволит скрыть обсценную лексику, вместо бранных слов пользователь увидит абстрактный набор символов. При этом высказывание можно будет отобразить в исходном виде — при клике на выражение пользователь увидит специальную плашку, которая предложит показать оригинал.

В пресс-службе добавили, что новую функцию компания внедрила в рамках стратегии по созданию комфортной цифровой среды. Там напомнили, что ранее площадка предложила пользователям специальный режим «Личное пространство».

Ранее в соцсеть запустила отдельное десктопное приложение-мессенджер, в котором можно создавать папки с чатами. В начале года компания анонсировала сервис по распознаванию дипфейков.

Фото на обложке: Andrii Zastrozhnov / Shutterstock

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