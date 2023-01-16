«ВКонтакте» в течение полугода запустит сервис для распознавания дипфейков

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о разработке сервиса для распознавания дипфейков. Пользователи смогут самостоятельно проверять видео и изображения на достоверность.

«"ВКонтакте" уже ведет работу над технологией распознавания дипфейков. Появится возможность проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например, изменение в редакторах или замена одного человека на другого», — сообщили RB.RU в пресс-службе соцсети.

Новую функцию планируется запустить в течение полугода.

Планы по созданию сервисов распознавания фейков на видео содержатся в технологической карте продуктов дорожной карты развития высокотехнологичной области «Новое общесистемное программное обеспечение», сообщал ранее ТАСС. При этом разработчики и сроки выполнения проекта в дорожной карте не указывались.

Ранее «ВКонтакте» добавила функцию «Дипфейк», которая позволяет примерять лица известных людей в редакторе «VK клипов» или в мини-приложении.

Фото на обложке: VK