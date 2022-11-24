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В соцсети «ВКонтакте» появилась возможность создавать дипфейк-видео

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция «Дипфейк», сообщили в пресс-службе компании. В редакторе VK клипов или в мини-приложении пользователи смогут примерять лица известных людей.

В соцсети «ВКонтакте» появилась возможность создавать дипфейк-видео

Доступ к инструменту можно получить как через редактор VK Клипов или вкладку «Клипы» в мобильном приложении соцсети, так и через отдельное мини-приложение. Размещать «Дипфейк» предлагается в VK Клипах и в VK Видео.

Новый инструмент разработан на базе созданных «ВКонтакте» нейросетей, в компании отмечают, что «Дипфейк» сохраняет высокую реалистичность. Обработка видео происходит почти в режиме реального времени, а высокая производительность системы позволяет создавать более 200 000 роликов в день.

В редакторе VK Клипов появилась специальная кнопка «Дипфейк», нажав на которую можно на выбранном видеоролике наложить лицо знаменитости. При этом в мини-приложении достаточно загрузить новое видео или выбрать из уже доступных на платформе. Для VK Клипов хронометраж видео не должен превышать 3 минут, для VK Видео — 10 минут.

При этом новый функционал не позволит вводить пользователей в заблуждение, видео с дипфейками маркируются специальным водяным знаком.

Сейчас некоторые звезды уже разрешили использовать свои образы для генерации развлекательных видео, среди них — Егор Крид, Ольга Бузова, Клава Кока, Даня Милохин, NILETTO и Катя Адушкина.

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Ранее социальная сеть предложила своим пользователям новый режим, который помогает избавиться от чрезмерного внимания. Он устанавливает ограничения на доступ посторонних людей к аккаунту.

Мессенджер «ВКонтакте» оказался самым востребованным среди школьников, показал опрос. Для обмена сообщениями сервис используют 62% респондентов.

Фото на обложке: KT Stock photos / Shutterstock

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