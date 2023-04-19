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«Яндекс» запустит центр тестирования складских роботов уже в мае

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» планирует запустить центр тестирования своих складских роботов «Яндекс.Маркета» уже в мае, рассказали в компании. 

«Яндекс» запустит центр тестирования складских роботов уже в мае

Центр займет 1700 кв. м. и будет состоять из тестового полигона в 1000 кв. м. и офисной части. На полигоне, имитирующем складской объект, выделят специальные зоны для сборки и отладки роботов. Как рассказал источник издания Forbes, центр расположится недалеко от метро «Аминьевская».

По словам собеседника издания, работа центра ускорит производство промышленных роботов, что, в свою очередь, снизит расходы «Маркета» на хранение товаров на складах.

В компании подтвердили планы о запуске центра тестирования, но детали об инвестициях приводить не стали. Однако там отметили, что центр станет хабом для сотрудников подразделения «Маркета», в котором сейчас работают около 50 человек.

«Наличие и развитие подобного центра и крупного подразделения робототехники позволит «Маркету» оптимизировать затраты на отгрузку с фулфилмента (CPI или cost per item), развивать максимально автономные склады с минимумом операционных затрат, перемещать людей на менее рутинные операции, сократить неэффективные перемещения людей по складу», — сказали в «Яндексе».

В августе 2022 года IT-компания представила два прототипа складских роботов для инвентаризации и перемещения товаров.

Фото на обложке: «Яндекс»

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