«Яндекс» разработал промышленных роботов для складов и дарксторов

«Яндекс» разработал два прототипа складских роботов. Один из них будет заниматься инвентаризацией товаров, которые хранятся в логистическом комплексе «Маркета», другой — перемещать товары в дарксторе «Лавки», раскладывать их по полкам и подносить сборщикам заказов.
Оба робота должны ускорить складские процессы и освободить сотрудников от монотонных дел, говорится в сообщении «Яндекса».
- Робот-инвентаризатор уже используется в самом большом логистическом комплексе «Маркета» (подмосковное Софьино). Он сканирует QR-коды на упаковках с крупногабаритными товарами и заносит данные в систему складского учета.
Подобные товары хранятся на высоких стеллажах в несколько ярусов. Робот имеет лидар, ультразвуковые сенсоры и камеры.
Робот-инвентаризатор «Яндекса»
- Робот-кладовщик «Лавки» в настоящее время находится на стадии прототипа. Он будет перемещать товары в пределах даркстора. Когда клиент сделает заказ в «Лавке», робот сам возьмет с полок нужное количество товаров и принесет сотруднику склада, чтобы он собрал покупку.
Робота «Лавки» будет компактным, маневренным и устойчивым к низкой температуре. Он способен ездить по кругу и менять траекторию движения без поворота.
Обоих роботов полностью спроектировали и собрали команды «Маркета» и «Лавки», прототипы работают на собственном программном обеспечении «Яндекса».
Фото: «Яндекс»
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