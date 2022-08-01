«Яндекс» разработал промышленных роботов для складов и дарксторов

«Яндекс» разработал два прототипа складских роботов. Один из них будет заниматься инвентаризацией товаров, которые хранятся в логистическом комплексе «Маркета», другой — перемещать товары в дарксторе «Лавки», раскладывать их по полкам и подносить сборщикам заказов.

Оба робота должны ускорить складские процессы и освободить сотрудников от монотонных дел, говорится в сообщении «Яндекса».

Робот-инвентаризатор уже используется в самом большом логистическом комплексе «Маркета» (подмосковное Софьино). Он сканирует QR-коды на упаковках с крупногабаритными товарами и заносит данные в систему складского учета.

Подобные товары хранятся на высоких стеллажах в несколько ярусов. Робот имеет лидар, ультразвуковые сенсоры и камеры.

Робот-инвентаризатор «Яндекса»

Робот-кладовщик «Лавки» в настоящее время находится на стадии прототипа. Он будет перемещать товары в пределах даркстора. Когда клиент сделает заказ в «Лавке», робот сам возьмет с полок нужное количество товаров и принесет сотруднику склада, чтобы он собрал покупку.

Робота «Лавки» будет компактным, маневренным и устойчивым к низкой температуре. Он способен ездить по кругу и менять траекторию движения без поворота.

Обоих роботов полностью спроектировали и собрали команды «Маркета» и «Лавки», прототипы работают на собственном программном обеспечении «Яндекса».

Фото: «Яндекс»