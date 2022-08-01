Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» разработал промышленных роботов для складов и дарксторов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» разработал два прототипа складских роботов. Один из них будет заниматься инвентаризацией товаров, которые хранятся в логистическом комплексе «Маркета», другой — перемещать товары в дарксторе «Лавки», раскладывать их по полкам и подносить сборщикам заказов.

«Яндекс» разработал промышленных роботов для складов и дарксторов

Оба робота должны ускорить складские процессы и освободить сотрудников от монотонных дел, говорится в сообщении «Яндекса».

  • Робот-инвентаризатор уже используется в самом большом логистическом комплексе «Маркета» (подмосковное Софьино). Он сканирует QR-коды на упаковках с крупногабаритными товарами и заносит данные в систему складского учета.

Подобные товары хранятся на высоких стеллажах в несколько ярусов. Робот имеет лидар, ультразвуковые сенсоры и камеры.

Робот-инвентаризатор «Яндекса»

Робот-инвентаризатор «Яндекса»

  • Робот-кладовщик «Лавки» в настоящее время находится на стадии прототипа. Он будет перемещать товары в пределах даркстора. Когда клиент сделает заказ в «Лавке», робот сам возьмет с полок нужное количество товаров и принесет сотруднику склада, чтобы он собрал покупку.

Робота «Лавки» будет компактным, маневренным и устойчивым к низкой температуре. Он способен ездить по кругу и менять траекторию движения без поворота.

Робот-кладовщик «Яндекса»

Обоих роботов полностью спроектировали и собрали команды «Маркета» и «Лавки», прототипы работают на собственном программном обеспечении «Яндекса».

Фото: «Яндекс»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Какие задачи решает автоматизация логистики: кейс «Яндекс.Лавки»
  2. 2 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
  3. 3 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
  4. 4 Продвижение на «Яндекс.Маркете»: полезные инструменты
  5. 5 Инженеры из Университета Райса создали роботов из мертвых пауков
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2022

Data Hack

04 августа 2022

GLOBAL GATE

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

Все ВОЗМОЖНОСТИ