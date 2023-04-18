Японские власти начали тестировать ChatGPT в борьбе с бюрократизмом

Власти Японии нашли применение ChatGPT в борьбе с бюрократизмом. Местный Минсельхоз рассчитывает с его помощью облегчить рабочие процессы и упростить подачу заявок на субсидии и другие меры государственной поддержки.
Правительство Японии планирует использовать нейросеть ChatGPT для помощи в избежании бюрократических проволочек. Об этом пишет Bloomberg.
Министерство сельского хозяйства Японии уже начало тестировать ChatGPT. Нейросеть хотят привлечь к упрощению руководств для подачи заявок на предоставление государственной поддержки, чтобы они стали более понятными для граждан.
Кроме того, ChatGPT поможет властям в работе по внесению значительного количества поправок в нормативные акты, на которые уходит много времени. Министр сельского хозяйства Японии Тетсуро Номура пояснил, что ChatGPT будет работать только с общедоступной информацией, чтобы исключить риск утечек.
Власти нескольких европейских государств допустили полную блокировку доступа к нейросети ChatGPT, обеспокоившись утечкой, которая произошла 25 марта. Во время сбоя в работе ChatGPT некоторые пользователи могли видеть чужие сообщения и получили доступ к части платежной информации.
Фото на обложке: T. Schneider /
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