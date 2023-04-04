Власти Германии допустили блокировку ChatGPT

Регулятор по защите персональных данных Германии допустил блокировку ChatGPT. Поводом послужил итальянский прецедент – национальный регулятор ограничил доступ к нейросети из-за нарушения закона Евросоюза о защите конфиденциальных данных.
О том, что в Германии не исключают блокировку нейросети ChatGPT, пишет Reuters со ссылкой на национального регулятора по защите персональных данных.
Главный специалист по защите данных в Германии, профессор Ульрих Кербер сообщил, что регулятор изучает связанные с работой ChatGPT ситуации в целях безопасности и защиты персональных данных жителей Германии.
31 марта регулятор Италии по защите персональных данных объявил о запрете доступа к ChatGPT для итальянских пользователей. OpenAI заблокировала доступ по геолокации, но пользователи в Италии могут пользоваться нейросетью с помощью VPN-сервисов.
Итальянский регулятор обвинил OpenAI в нарушении сохранности конфиденциальных данных после произошедшей 25 марта утечки. Из-за сбоя в ChatGPT пользователи могли видеть чужие сообщения и получили доступ к платежной информации подписчиков сервиса.
Фото на обложке: Camilo Concha /
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