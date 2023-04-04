Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Власти Германии допустили блокировку ChatGPT

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Регулятор по защите персональных данных Германии допустил блокировку ChatGPT. Поводом послужил итальянский прецедент – национальный регулятор ограничил доступ к нейросети из-за нарушения закона Евросоюза о защите конфиденциальных данных.

Власти Германии допустили блокировку ChatGPT

О том, что в Германии не исключают блокировку нейросети ChatGPT, пишет Reuters со ссылкой на национального регулятора по защите персональных данных.

Главный специалист по защите данных в Германии, профессор Ульрих Кербер сообщил, что регулятор изучает связанные с работой ChatGPT ситуации в целях безопасности и защиты персональных данных жителей Германии.

31 марта регулятор Италии по защите персональных данных объявил о запрете доступа к ChatGPT для итальянских пользователей. OpenAI заблокировала доступ по геолокации, но пользователи в Италии могут пользоваться нейросетью с помощью VPN-сервисов.

Итальянский регулятор обвинил OpenAI в нарушении сохранности конфиденциальных данных после произошедшей 25 марта утечки. Из-за сбоя в ChatGPT пользователи могли видеть чужие сообщения и получили доступ к платежной информации подписчиков сервиса.

Фото на обложке: Camilo Concha / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сгенерированный нейросетями контент предложили маркировать водяными знаками
  2. 2 «Люди думали, что это полное безумие»: главное из интервью CEO OpenAI Сэма Альтмана
  3. 3 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  4. 4 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  5. 5 Bloomberg представили нейросеть, натренированную на решение финансовых задач
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2023

Startup Tour 2023 Байкальск

05 апреля 2023

RLT.Hack

05 апреля 2023

Optimize & Organize Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

В Аргентину без розовых очков: к чему готовиться на самом деле, чтобы вести там бизнес

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Истории

«Люди думали, что это полное безумие»: главное из интервью CEO OpenAI Сэма Альтмана

Списки и рейтинги

Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

Истории

Как сделать презентацию в СhatGPT: пошаговая инструкция