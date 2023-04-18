Банк «Интеза» прекратил открытие валютных счетов физлицам

Российский банк «Интеза» – «дочка» итальянской группы Intesa Sanpaolo – перестал открывать валютные счета физическим лицам на неопределенный срок. Решение объяснили валютными ограничениями. Ранее «Интеза» увеличила размер комиссии за валютные переводы и ввела ее за хранение валюты на счетах.

О приостановке открытия банком «Интеза» валютных счетов физическим лицам сообщил telegram-канал MarketOverview. Их сведения подтвердили в колл-центре «Интезы». Издание уточнило, что речь идет о полной приостановке открытия счетов. Новые клиенты банка могут открыть счет только в рублях.

Сотрудники банка не справляются с большим количеством заявок на открытие счетов, объясняет издание. Ранее «Райффайзенбанк» приостановил переводы в долларах США и его клиенты начали обращаться в «Интезу». Позже «Интеза» повысила комиссию за переводы в долларах США и ввела плату за хранение валюты на депозитах.

В апреле «Райффайзенбанк» ужесточил условия валютных переводов для физлиц. Переводы в долларах стали доступны только премиальным клиентам банка с подпиской, оформленной до 28 февраля 2023 года. Банк также поднял минимальную сумму перевода до $20 тыс. и ввел фиксированный размер комиссии в $300.

Теперь лишь два российских банка делают SWIFT-переводы и вместе с тем открывают валютные счета, подчеркнул MarketOverview. «Кредит Европа Банк» берет за переводы комиссию 3% при минимальной сумме перевода в $10 тыс., «Экспобанк» – также 3% при минимальной сумме в $15 тыс.

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