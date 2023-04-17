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Власти могут ограничить покупку валюты для сделок с активами иностранных компаний

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минфин России и Центробанк готовят механизм, который установит ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке в рамках сделок с активами покинувших РФ компаний, сообщают «Ведомости». Это связано с низкой ликвидностью валюты на рынке, крупные покупки способствуют волатильности рубля.

Власти могут ограничить покупку валюты для сделок с активами иностранных компаний

По словам директора департамента финансовой политики Министерства финансов Ивана Чебескова, сам механизм не будет привязан к конкретной сумме.

Ранее ведомство уже применяло подобные меры, чтобы избежать дестабилизации рынка, указал представитель министерства. Он добавил, что в решениях по сделкам с долями и акциями Минфин принимает во внимание рыночную конъюнктуру на валютном рынке.

Российский рубль стал терять позиции в начале месяца. В течение двух недель доллар укрепился на 5,4%, подорожав до 81,79 рубля. Евро, в свою очередь, вырос в цене на 7,11%, до 90,2 рублей. Китайский юань вырос на 5,45%, до 11,28 рублей.

По мнению экспертов, такая динамика может быть связана с выкупом активов ушедших с российского рынка компаний. Например, влияние мог оказать выход Shell из проекта «Сахалин-2». Нефтегазовому концерну разрешили в начале апреля продать 27,5% «Новатэку» за 95 млрд в рублевом эквиваленте. Однако зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин отмечал, что влияние сделки преувеличено.

В 2022 году «Коалиция ценового ограничения», в которую вошли страны ЕС, государства G7 и Австралия, установили потолок стоимости российской нефти, экспортируемой морским путем, в $60 за баррель. Также введено эмбарго на ее поставки в Евросоюз. Ограничение начало действовать 5 декабря.

С 5 февраля также действует эмбарго на импорт в ЕС нефтепродуктов из России, включая дизель и мазут.

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Президент Владимир Путин в ответ запретил поставлять нефтепродукты и нефть тем партнерам, в чьих контрактах есть сведения о механизме фиксации стоимости.

В связи с этим в начале года нефтегазовые доходы РФ сократились на 45%. А дефицит бюджета по итогам первых двух месяцев составил 2,4 трлн рублей.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

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