Мосбиржа утвердила меры борьбы с волатильностью акций третьего эшелона: распространение режима дискретного аукциона на все бумаги, сокращение ценовых границ и увеличение шага цены, доработка методики противодействия дестабилизации и расширение аналитического покрытия. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники и подтвердили в самой компании.

Мосбиржа утвердила меры по борьбе со скачками цен на акции третьего эшелона