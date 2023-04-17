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Мосбиржа утвердила меры по борьбе со скачками цен на акции третьего эшелона

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мосбиржа утвердила меры борьбы с волатильностью акций третьего эшелона: распространение режима дискретного аукциона на все бумаги, сокращение ценовых границ и увеличение шага цены, доработка методики противодействия дестабилизации и расширение аналитического покрытия. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники и подтвердили в самой компании.

Мосбиржа утвердила меры по борьбе со скачками цен на акции третьего эшелона

Глава департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин добавил, что обсуждается расширение аналитического покрытия в сегменте.

 По его словам, сейчас низколиквидные бумаги «по понятным причинам не на слуху у широкого круга инвесторов», поэтому «очень сложно найти экспертное мнение» по ним. 

Эксперты говорят, что меры относятся к режиму регулирования финансового рынка и не затрагивают экономические механизмы самих эмитентов.

По их мнению, стоит активнее информировать о наказаниях за манипуляции на фондовом рынке, чтобы инвесторы осознавали, что такие действия преследуются по закону.

  • В начале апреля Мосбиржа запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга. Пока на ней будут бумаги семи российских компаний — ПАО «Нител», ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», ПАО «Удмуртнефть», «Обьнефтегазгеологии», ПАО «Новошип», ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Фортум»
  • Количество инвесторов на Мосбирже в марте увеличилось на 522 тыс. человек, отчиталась площадка. Число открытых брокерских счетов выросло на 983 тыс. и достигло 41,4 млн. Самыми популярными ценными бумагами среди частных инвесторов в марте стали обыкновенные акции Сбербанка (31,9%), «Газпрома» (20,6%), «Лукойла» (9,5%).

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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