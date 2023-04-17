Мосбиржа утвердила меры по борьбе со скачками цен на акции третьего эшелона

Мосбиржа утвердила меры борьбы с волатильностью акций третьего эшелона: распространение режима дискретного аукциона на все бумаги, сокращение ценовых границ и увеличение шага цены, доработка методики противодействия дестабилизации и расширение аналитического покрытия. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники и подтвердили в самой компании.
Глава департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин добавил, что обсуждается расширение аналитического покрытия в сегменте.
По его словам, сейчас низколиквидные бумаги «по понятным причинам не на слуху у широкого круга инвесторов», поэтому «очень сложно найти экспертное мнение» по ним.
Эксперты говорят, что меры относятся к режиму регулирования финансового рынка и не затрагивают экономические механизмы самих эмитентов.
По их мнению, стоит активнее информировать о наказаниях за манипуляции на фондовом рынке, чтобы инвесторы осознавали, что такие действия преследуются по закону.
- В начале апреля Мосбиржа запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга. Пока на ней будут бумаги семи российских компаний — ПАО «Нител», ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», ПАО «Удмуртнефть», «Обьнефтегазгеологии», ПАО «Новошип», ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Фортум»
- Количество инвесторов на Мосбирже в марте увеличилось на 522 тыс. человек, отчиталась площадка. Число открытых брокерских счетов выросло на 983 тыс. и достигло 41,4 млн. Самыми популярными ценными бумагами среди частных инвесторов в марте стали обыкновенные акции Сбербанка (31,9%), «Газпрома» (20,6%), «Лукойла» (9,5%).
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Дестабилизация цен на акции, падение на рынке азартных игр: главное для бизнеса 16 апреля
- 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 3 Объем сделок в 2022 году — в 3,5 раза меньше, чем в 2021-м: венчурные итоги
- 4 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
- 5 Кроссовер-фонд: риски и драйверы возврата
ВОЗМОЖНОСТИ
17 апреля 2023
17 апреля 2023
17 апреля 2023