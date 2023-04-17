Без жесткого регулирования ИИ может нанести вред обществу — CEO Google

Внедрение технологий искусственного интеллекта без их жесткого регулирования может нанести серьезный вред обществу, заявил глава Google Сундар Пичаи. В качестве примера, к чему может привести неконтролируемое развитие ИИ, Пичаи назвал дипфейки, в которых люди говорят фразы, которых никогда не произносили.

Своим видением на прогресс в развитии технологий искусственного интеллекта Сундар Пичаи поделился в интервью телеканалу CBS.

Генеральный директор Google считает, что область ИИ нужно регулировать, чтобы она не наносила потенциального вреда обществу. При быстром развитии технологий «мы еще не знаем ответов на все вопросы», рассказал Пичаи.

Одним из примеров, к чему уже привело неконтролируемое развитие ИИ-технологий, Пичаи назвал дипфейк-видеоролики, в которых люди говорят то, чего никогда не произносили. За такие видео, которые «наносят вред обществу», должны быть последствия, отметил глава Google.

Сундара Пичаи поддерживают и россияне – согласно опросу, за введение ограничений на развитие нейросетей и искусственного интеллекта выступают половина жителей России.

С предложением маркировать весь контент, который создает ИИ, ранее выступил профессор Калифорнийского университета Хани Фарид. По его словам, такой контент можно помечать водяными знаками с уникальным идентификатором.

Фото на обложке: Bloomberg