Getty Images расторгла соглашение о слиянии с фотостоком Shutterstock — сделка была согласована в январе 2025 года

Getty Images отказалась от сделки по объединению с Shutterstock, сообщает The Wall Street Journal. Компании договорились о слиянии ещё в январе 2025 года. После новости акции Getty Images на предварительных торгах выросли на 0,5%, а бумаги Shutterstock — на 1,1%.

Британский антимонопольный регулятор потребовал Shutterstock продать часть бизнеса

В мае 2026-го Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (антимонопольный регулятор) заявило, что готово одобрить слияние компаний только при условии продажи подразделения Shutterstock, связанного с редакционным контентом.

Как уточнили в регуляторе, если отдел останется в составе объединённой компании, конкуренция на британском рынке может снизиться, что приведёт к росту цен для клиентов.

Getty Images ждала, пока регулятор передумает, — и не дождалась

Совет директоров Getty Images рассмотрел требования регулятора ещё 30 июня и пришел к выводу, что компания не готова продавать часть бизнеса. После этого Getty Images предупредила Shutterstock, что расторгнет соглашение, если позиция британского регулятора не изменится до 6 июля.

7 июля компания направила партнёру официальное уведомление о приостановке сделки. Соглашение считается расторгнутым с момента получения уведомления.

Контекст

Getty Images и Shutterstock объявили о планах объединиться в январе 2025 года. После завершения сделки компании рассчитывали создать одного из крупнейших мировых поставщиков фото-, видео- и другого визуального контента.

Getty Images склоняется к слиянию с Shutterstock Конкурирующие лидеры могут объединиться перед лицом угрозы в виде генеративного ИИ Читайте также

Компании приняли решение объединиться из-за ухудшения положения на рынке стокового контента. По данным годового отчёта Getty Images, в 2023 году продажи её креативных и редакционных продуктов снизились, а за 2024-й акции компании потеряли 58,9% стоимости.

Эксперты связывали слабые финансовые результаты компаний с быстрым распространением генеративного ИИ. Такие ИИ-сервисы, как Midjourney и DALL·E, позволяют быстро и недорого создавать уникальные изображения, снижая спрос на традиционные фотостоки. Объединение Getty Images и Shutterstock должно было укрепить позиции на рынке лицензионного визуального контента.