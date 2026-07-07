МОК восстановил права Олимпийского комитета России — и отменил рекомендации о нейтральном статусе спортсменов из РФ

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) восстановил работу Олимпийского комитета России. Также МОК отменил свои рекомендации 2022 и 2023 годов, предусматривающие участие российских спортсменов только в нейтральном статусе. Решение принято в связи со стартом квалификационного периода к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

МОК может поменять своё решение

На официальном сайте МОК говорится, что Исполком организации временно отменил решение о приостановке деятельности Олимпийского комитета России. Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что договорённость была достигнута «благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России».

«Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зелёный свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — заявил Министр спорта России Михаил Дегтярёв.

При этом представители МОК заявили, что организация продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право вновь принять меры при необходимости.

С России снят запрет на проведение международных соревнований

МОК отменил рекомендации от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года, которые предусматривали допуск российских спортсменов только в нейтральном статусе или полный запрет на участие команд из РФ. Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что отныне прекращаются проверки российских спортсменов на соответствие критериям нейтральности.

Решения о допуске государственной символики российских спортсменов на международных соревнованиях будут принимать международные федерации и организаторы турниров. Что касается Олимпийских игр, окончательное заключение по вопросу использования российского флага, гимна и других государственных символов МОК пообещал принять позднее.

Также с России снят запрет на проведение международных соревнований.

Допуск спортсменов будет сопровождаться антидопинговым контролем

Несмотря на отмену прежних рекомендаций, МОК сохранил дополнительные требования к российским спортсменам в сфере антидопингового контроля.

До восстановления деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на международном уровне спортсмены будут проходить тестирование под контролем Международного агентства по тестированию (ITA). Международные федерации самостоятельно определят сроки и объём проверок.