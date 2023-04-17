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«Яндекс» выводит свой сервис такси на рынок Центральной Америки

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» приступил к выводу своего сервиса такси под международным брендом Yango на рынок Центральной Америки. Компания начала тестировать сервис в Гватемале – первой стране присутствия в этом регионе.

«Яндекс» выводит свой сервис такси на рынок Центральной Америки

Информацию о начале тестирования сервиса такси от «Яндекса» в Гватемале подтвердили в пресс-службе компании.

На данный момент услуга заказа такси на сайте или в приложении недоступна, но на карте иногда появляются подключенные к сервису автомобили.

Гватемала стала первой страной в регионе Центральной Америки, в которой «Яндекс» начал тестировать сервис такси. Ранее тесты Yango начались в Перу, Намибии, Мозамбике, Дубае, Алжире.

Сервис заказа такси от «Яндекса» под брендом Yango уже работает более чем в 20 странах, в том числе в Израиле, Финляндии, Норвегии, Камеруне.

Фото на обложке: Roman Yanushevsky / Shutterstock

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