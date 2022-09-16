Сервис Yandex Go заработал в Дубае

Сервис Yandex Go начал работать в Дубае, на это обратили внимание его пользователи. В пресс-службе компании RB.RU подтвердили запуск.
Сервис пока предлагает поездки классов «Комфорт» и Premier.
Скриншоты RB.RU
«"Яндекс" разрабатывает технологии и сервисы мирового уровня и постоянно экспериментирует с ними на международных рынках. Тестирование такси в Дубае в пилотном режиме не исключение — компания заинтересована в выходе Yango на новые рынки, в том числе, Ближнего Востока», — сообщила пресс-служба «Яндекса».
Yango — международный бренд компании «Яндекс.Такси», сервис работает в более чем 20 странах.
Сервисы «Яндекса» уже представлены на рынке ОАЭ. В 2022 году компания запустила доставку продуктов из сети супермаркетов Carrefour в Дубае с помощью своих роботов-курьеров. Также работать в стране начала платформа для управления логистикой на последней миле «Яндекс.Маршрутизация».
Фото на обложке: Unsplash
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