Сервис Yandex Go заработал в Дубае

Сервис Yandex Go начал работать в Дубае, на это обратили внимание его пользователи. В пресс-службе компании RB.RU подтвердили запуск.

Сервис пока предлагает поездки классов «Комфорт» и Premier.

Скриншоты RB.RU

«"Яндекс" разрабатывает технологии и сервисы мирового уровня и постоянно экспериментирует с ними на международных рынках. Тестирование такси в Дубае в пилотном режиме не исключение — компания заинтересована в выходе Yango на новые рынки, в том числе, Ближнего Востока», — сообщила пресс-служба «Яндекса».

Yango — международный бренд компании «Яндекс.Такси», сервис работает в более чем 20 странах.

Сервисы «Яндекса» уже представлены на рынке ОАЭ. В 2022 году компания запустила доставку продуктов из сети супермаркетов Carrefour в Дубае с помощью своих роботов-курьеров. Также работать в стране начала платформа для управления логистикой на последней миле «Яндекс.Маршрутизация».

Фото на обложке: Unsplash