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«Яндекс.Маршрутизация» вышла на рынок ОАЭ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платформа для управления логистикой на последней миле «Яндекс.Маршрутизация» вышла на рынок ОАЭ, говорится в сообщении сервиса. Местные ритейлеры смогут планировать маршруты с учетом 200 операционных параметров и ограничений, учитывая специфику локальной адресной системы, при которой точные адреса получателей неизвестны.

«Яндекс.Маршрутизация» вышла на рынок ОАЭ

В «Яндексе» RB.RU не назвали конкретную сумму инвестиций, потраченную на выход на новый рынок, отметив только, что у «Маршрутизации» облачное решение и «техническая инфраструктура не требует больших затрат на новый регион, продукт доступен из любой страны».

По словам регионального директора «Яндекс.Маршрутизации» MENA Владимира Нестерова, основная проблема, с которой сталкиваются местные компании при перевозке товаров, — это неточный или неполный адрес назначения.

«Если добавить сюда относительно большое количество возвратов (а мы видим, что здесь возвращают порядка 40% отправлений), становится понятно, что оптимизация маршрутов доставки может значительно увеличить эффективность курьерской доставки в ОАЭ», — заключил Нестеров.

В ОАЭ у платформы уже есть коммерческие клиенты, а также клиенты на стадии подписания и пилотов — это компании в сфере ритейла, FMCG и курьерских услуг.

Как работает «Яндекс.Маршрутизация»: 

  • Технология автоматического планирования маршрутов позволяет распределять заказы между курьерами и находить лучший маршрут для каждого.
  • Оптимизация достигается за счет использования исторических данных о пробках и точного прогноза времени прибытия.
  • Строить маршруты можно с учетом различных габаритов грузов и вместимости транспорта, допустимого времени доставки, пропускной способности складов и т.п. 
  • Дополнительный модуль сервиса планирования позволяет компании-продавцу автоматически запросить у покупателя уточнение места доставки с помощью пина на карте. Полученные из клиентского виджета данные учитываются при построении маршрутов.

В 2020 году объем рынка электронной коммерции в ОАЭ достиг $3,9 млрд, эксперты прогнозируют его рост к 2025 году до $8 млрд. Вместе с e-commerce увеличивается спрос на курьерские услуги, конкуренция за клиентов и ресурсы. 

В конце прошлого года «Яндекс.Маршрутизация» также вышла на рынок Турции.

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Фото на обложке: Unsplash

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