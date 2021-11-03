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«Яндекс» запустит доставку продуктов роботами в Дубае

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Яндекс» подписал соглашение о намерениях по развитию беспилотных технологий с оператором торговых центров на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии Majid Al Futtaim, сообщила пресс-служба ИТ-компании. В рамках соглашения «Яндекс» запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае.

«Яндекс» запустит доставку продуктов роботами в Дубае

Доставка роботами из супермаркетов Carrefour в Дубае будет запущена в рамках пилотной программы в 2022 году. Клиенты смогут отслеживать передвижение робота со своим заказом в режиме реального времени в приложении MAF Carrefour.

Carrefour станет первым продуктовым ритейлером, который будет использовать беспилотных роботов для доставки заказов в регионе. Ожидается, что беспилотные технологии позволят сбалансировать растущий спрос на онлайн-заказы и уменьшить количество вредных выбросов в окружающую среду.

Церемония подписания прошла 27 октября на Всемирном конгрессе по беспилотному транспорту в Дубае. В ней приняли участие глава Управления по дорогам и транспорту города Дубай Маттар Аль Тайер, генеральный директор Majid Al Futtaim Retail Хани Вайс и директор по развитию бизнеса беспилотных технологий «Яндекса» Артем Фокин.

Автономные роботы-доставщики «Яндекса» самостоятельно планируют безопасный маршрут, видят приближающиеся транспортные средства и пешеходов, и передвигаются со скоростью до 8 км/ч по тротуарам или другим пешеходным зонам.

О планах «Яндекса» поставить роботов-курьеров в Дубай стало известно в октябре 2021 года. Роботы компании работают в Москве с конца 2020 года, они возят продукты из магазинов и заказы «Яндекс.Еды» в нескольких районах города. А в 2021 году роботы начали доставлять заказы в кампусах университетов США.

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Фото: «Яндекс»

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