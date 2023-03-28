«Яндекс» начал тестировать сервис такси Yango в Перу

«Яндекс» приступил к тестированию своего международного сервиса такси под брендом Yango в южноамериканском Перу. На изменения в мировой карте «Яндекс.Такси» обратил внимание ТАСС, в пресс-сдужбе компании подтвердили агентству начало тестов.

Уже сегодня заказать машину можно в столице страны — Лиме. Сервис доступен и в пригороде. Принимается как безналичная оплата, так и наличная. Пока проходит тестирование, число машин, которые отоюражаются на карте, ограничено.

В прошлом месяце российская компания начала тест Yango в Намибии и Мозамбике. Сведения об этом уже имеется на официальном сайте.

Осенью Yandex Go заработал в Дубае. На сегодняшний день сервис представлен в Финляндии, Ирзаиле, Норвегии, Азербайджане, Гане, Боливии, Конго и ДР Конго, Сенегале и Замбии. В минувшем году компания также протестировала сервис в Алжире.

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