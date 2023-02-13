«Яндекс» начал тестировать такси под брендом Yango в Мозамбике и Намибии

«Яндекс» запустил тестирование сервиса такси под брендом Yango в Мозамбике и Намибии. Заказать автомобиль пока можно только столицах этих государств. Таким образом зона покрытия такси Yango увеличилась до 16 стран.

Сервис такси под брендом Yango от «Яндекса» начал работать в африканских странах Мозамбике и Намибии. Машину можно заказать в столицах этих государств – Мапуту и Виндхуке, обратил внимание ТАСС.

В марте 2018 года «Яндекс» запустил сервис такси Yango в Латвии, таким образом выйдя на рынок стран Евросоюза. В ноябре того же года сервис заработал в Финляндии и Израиле. Тогда же было объявлено, что сервис будет осваивать африканский рынок.

В марте 2019 года сервис такси Yango начал работу в Румынии и Гане. На данный момент он функционирует в 16 странах, в том числе Боливии, Конго, Сенегале, Камеруне, Норвегии, Анголе.

Фото на обложке: Roman Yanushevsky / Shutterstock