WhatsApp* добавит возможность менять текст сообщения при пересылке файлов

В WhatsApp* появится новая функция, позволяющая редактировать текст сообщений при пересылке файлов. Сейчас мессенджер проводит тестирование, опция уже доступна в бета-версии приложения на Android.

Поменять текст можно будет при пересылке видео, картинок, документов и GIF-файлов. Это позволит эффективнее делиться контентом.

Ранее мессенджер внедрил новые опции в сообществах, теперь там отображаются общие с другими пользователями группы.

Кроме того, компания тестирует дополнительные возможности в области безопасности чатов. В мессенджере появится блокировка отдельных чатов по отпечатку пальца или паролю.

В последнее время мессенджер активно работает над расширением функционала. В феврале портал WABetaInfo сообщал, что WhatsApp* хочет внедрить приватную рассылку новостей.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock