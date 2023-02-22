WhatsApp* может добавить функцию персональной рассылки новостей

WhatsApp* в подготовке своего обновления работает над новой функцией — Newsletter, пишет WABetaInfo. При этом издание допусккает, что это кодовое название на период разработки.
Предполагается, что в версии мессенджера WhatsApp* 2.23.5.3 появится что-то вроде подписок. Как пишет издание, инструмент станет удобным способом получать полезные обновления, например, от чиновников, спортивных команд и других организаций.
При этом пользователи смогут получать персонализированные рассылки с интересующим лично их контентом.
WABetaInfo отмечает, что схема, по которой будут производиться такие рассылки, не может быть защищена сквозным шифрованием. Вместе с тем, по имеющимся данным, Newsletter станет отдельным необязательным разделом во вкладке Status, которая отделена от приватных чатов.
Ранее глава WhatsApp* Уилл Кэткарт обвинил одного из своих основных конкурентов — мессенджер Telegram — в сливе данных пользователей третьим лицам. Он заявил также, что платформа небезопасна, поскольку якобы не обеспечивает сквозное шифрование.
*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
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