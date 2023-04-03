WhatsApp* добавит функцию блокировки чатов по отпечатку пальца

В мессенджере WhatsApp* может появиться дополнительная функция приватности чатов. Компания работает над введением блокировки с помощью пароля или отпечатка пальцев, пишет WABetaInfo.

По словам разработчиков, нововведение обеспечит пользователей дополнительным уровнем безопасности. Таким образом, даже если посторонние смогут получить доступ к гаджету, прочитать защищенные чаты все равно не удастся.

При этом приложение мессенджера отследит неудачные попытки разблокировки защищенного чата и предложит удалить переписку второму пользователю.

Кроме того, мультимедиа из таких конфиденциальных чатов не будут автоматически сохраняться на устройство.

Ранее сообщалось, что в мессенджере может появиться функция Newsletter — что-то вроде персонализированной рассылки специально подобранного контента. Вкладка будет доступна в отдельном разделе, отделенном от приватных чатов.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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