WhatsApp* добавит функцию блокировки чатов по отпечатку пальца

В мессенджере WhatsApp* может появиться дополнительная функция приватности чатов. Компания работает над введением блокировки с помощью пароля или отпечатка пальцев, пишет WABetaInfo.
По словам разработчиков, нововведение обеспечит пользователей дополнительным уровнем безопасности. Таким образом, даже если посторонние смогут получить доступ к гаджету, прочитать защищенные чаты все равно не удастся.
При этом приложение мессенджера отследит неудачные попытки разблокировки защищенного чата и предложит удалить переписку второму пользователю.
Кроме того, мультимедиа из таких конфиденциальных чатов не будут автоматически сохраняться на устройство.
Ранее сообщалось, что в мессенджере может появиться функция Newsletter — что-то вроде персонализированной рассылки специально подобранного контента. Вкладка будет доступна в отдельном разделе, отделенном от приватных чатов.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: Unsplash
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