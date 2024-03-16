Новые законопроекты для бизнеса, звездность глэмпингов, новости Apple и Google: главное 16 марта

Екатерина Алипова
Правительство РФ вносит в Госдуму новые законопроекты, которые отразятся на ведении бизнеса, Минцифры на время выборов попросило телеком-операторов ограничить продажи sim-карт, эксперты рынка технологий прогнозируют новые релизы Apple и Google, а RB продолжает следить за самыми интересными событиями в сфере предпринимательства.
Новые законопроекты для бизнеса, звездность глэмпингов, новости Apple и Google: главное 16 мартаПрисоединиться Екатерина Алипова
- Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, одно из новшеств — снижение минимальной планки активов, доходов и налогов для мониторинга бизнеса: сейчас для мониторинга организация должна иметь от 1 млрд рублей активов и оборота и платить от 100 млн рублей налогов за год, по новым правилам — до 800 млн рублей и до 80 млн рублей соответственно.
- В Госдуму также внесли законопроект по расширению мер по борьбе с отмыванием доходов на операции с цифровым рублем.
- Система «Роскачество — Туризм» разработает систему добровольной классификации предприятий отрасли и будет присваивать звездность кемпингам и глэмпингам.
- Минцифры направило крупнейшим российским операторам требование ограничить с 12 по 20 марта массовую продажу сим-карт как физлицам, так и бизнес-клиентам (РБК).
- Минтруд России намерен расширить программу субсидирования трудовой мобильности за счет финансирования переезда работников в регионы для работы на их ключевых предприятиях.
- Средняя цена квадратного метра в новых премиальных квартирах в столице за два года выросла на 37% до 936 тыс. рублей.
- В феврале спрос на покупку складов в крупных городах вырос на 15% год к году («Авито Недвижимость»).
- «Русал» начал использовать цены Шанхайской фьючерсной биржи в работе с клиентами из Китая, отходя от традиционных котировок Лондонской биржи металлов.
- Максим Ликсутов: После тестирования беспилотных трамваем город перейдет к тестированию беспилотных поездов метро. Часть из них может перейти на беспилотный режим управления после 2030 года.
- Оборот розничной торговли в Москве за 2023 год увеличился на 7,3%.
- Apple выплатит $490 млн для урегулирования коллективного иска акционеров в 2019 году после предоставленной гендиректором Тимом Куком в отчете о доходах за 2018 год предположительно недостоверной информации о продажах в Китае. И хотя компания отрицает вину, было принято решение о выплате компенсации, «чтобы предотвратить дальнейшие судебные разбирательства».
- Помимо этого ряд СМИ со ссылкой на внутренние источники сообщают, что Apple может выпустить OLED-iPad Air в 2028 году и складной iPhone в 2026 году.
- Корпорация Google объявила, что ежегодная конференция Google I/O пройдет 14 мая, и эксперты ожидают презентации Android 15 на ней.
- Федеральная торговая комиссия США в преддверии выхода Reddit на IPO начала расследование по предоставлению компанией пользовательских данных для обучения ИИ.
- Российский Красный Крест сообщил о хакерской атаке на сайт и соцсети после появления поста о платной эвакуации из Белгорода.
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