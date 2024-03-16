Правительство РФ вносит в Госдуму новые законопроекты, которые отразятся на ведении бизнеса, Минцифры на время выборов попросило телеком-операторов ограничить продажи sim-карт, эксперты рынка технологий прогнозируют новые релизы Apple и Google, а RB продолжает следить за самыми интересными событиями в сфере предпринимательства.

Новые законопроекты для бизнеса, звездность глэмпингов, новости Apple и Google: главное 16 марта