Рост продаж новогодних украшений и секс-игрушек, новости МТС, Wildberries, Tez Tour: главное для бизнеса 17 декабря

Екатерина Алипова
Предновогодняя суета уже оказывает свое влияние на бизнес: растет число денежных переводов, россияне стали больше покупать новогодних украшений, маркетплейсы рапортуют также о приросте оборотов товаров «18+», а RB продолжает следить за новостями знаковых компаний и экономики в целом.
Рост продаж новогодних украшений и секс-игрушек, новости МТС, Wildberries, Tez Tour: главное для бизнеса 17 декабряЕкатерина Алипова
- МТС перевел башенный бизнес в отдельное юридическое лицо с экс-главой «дочки» «МегаФона» Александром Теремецким в качестве гендиректора.
- Tez Tour вернет средства за несостоявшиеся рейсы в Египет с 15 по 19 декабря из-за того, что Иордания закрыла небо самолетам авиакомпании iFly, у которой возникли проблемы со страховыми документами.
- Оборот товаров «18+» на российских маркетплейсах с начала года вырос в сотни раз в самых популярных категориях: на Wildberries на 550-760%, на Ozon вплоть до 3328% (аналитика Moneyplace).
- ФАС РФ проверит деятельность Wildberries по заявлению о необоснованности и непрозрачности штрафов компании в отношении продавцов (поставщик не знает всех условий договора, штрафы не отражаются в документах о тарифах и оферте, а их сумма формируется не прозрачно).
- Правительство РФ дополнительно направит 10 млрд рублей на поддержку льготного лизинга для аграриев.
- Virgin Atlantic заявила, что в следующем году совершит первый в истории экологический (с нулевым выбросом) трансатлантический перелет из Лондона в Нью-Йорк.
- Налоговые поступления от предприятий пищевой промышленности Москвы за январь-октябрь выросли на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
- Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. планирует сократить несколько тысяч сотрудников (Reuters).
- Илон Макс пообещал снять блокировку с аккаунтов журналистов, которые отслеживали его местоположение.
- Tesla на следующей неделе планирует объявить о строительстве завода в Мексике (Bloomberg).
- В 2022 году отложили или перенесли покупку недвижимости 23% потенциальных клиентов, это выше, чем даже 20% в пандемийный 2020 год (аналитика Oro).
- Перед Новым 2023 годом россияне тратят на 11% больше, чем год назад, в среднем по 1732 рубля (аналитика «Чек Индекс»).
- Также в предновогодней суете клиенты банков в декабре (в сравнении с ноябрем) увеличили на 24% число денежных переводов, средняя сумма 11,8 рублей («Русский стандарт»).
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Уникальное предложение: зачем продавцам Wildberries участвовать в распродажах
- 2 От создания карточки на Wildberries до реализации товара: как не ошибиться
- 3 7 шагов, как выбрать нишу для торговли на Wildberries и не потерять деньги
- 4 Спортивная одежда на маркетплейсах: что поменялось с января, топ-3 бренда по продажам и тренды
- 5 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
ВОЗМОЖНОСТИ
18 декабря 2022
18 декабря 2022
26 декабря 2022