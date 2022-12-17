Предновогодняя суета уже оказывает свое влияние на бизнес: растет число денежных переводов, россияне стали больше покупать новогодних украшений, маркетплейсы рапортуют также о приросте оборотов товаров «18+», а RB продолжает следить за новостями знаковых компаний и экономики в целом.

Рост продаж новогодних украшений и секс-игрушек, новости МТС, Wildberries, Tez Tour: главное для бизнеса 17 декабря