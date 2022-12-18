В московских аэропортах задержаны десятки рейсов на фоне снегопада, столичные рестораторы сообщают о полной загрузке премиальных заведений в новогоднюю ночь, а гендиректор «Автодома» предупредил о росте стоимости машин в 2023 году. Эти и другие главные бизнес-новости дня — в дайджесте RB.

Рост стоимости машин, рестораны на Новый год и задержки рейсов из-за снега: главное 18 декабря