Рост стоимости машин, рестораны на Новый год и задержки рейсов из-за снега: главное 18 декабря

Ахмед Садулаев
В московских аэропортах задержаны десятки рейсов на фоне снегопада, столичные рестораторы сообщают о полной загрузке премиальных заведений в новогоднюю ночь, а гендиректор «Автодома» предупредил о росте стоимости машин в 2023 году. Эти и другие главные бизнес-новости дня — в дайджесте RB.
Рост стоимости машин, рестораны на Новый год и задержки рейсов из-за снега: главное 18 декабряАхмед Садулаев
Бизнес
- По словам рестораторов, москвичи в этом году бронируют столики на Новый год активнее, чем в прошлом. Часть премиальных заведений города уже полностью забронирована, в других загрузка составляет 70-90%. (РБК)
- TerraPower Билла Гейтса отложила запуск своего ядерного реактора на два года — с 2028 на 2030 год. Причина — все поставки топлива шли из России.
Транспорт
- На фоне снегопада в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержано 65 рейсов и отменено 13.
- В начале 2023 года стоимость новых автомобилей вырастет на 10%, рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
- По мнению представителя «Рольфа» Максима Златокрылеца, к концу первого квартала 2023 года будут распроданы все запасы машин иностранных брендов кроме китайских и, возможно, корейских. Дальнейшие поставки возможны только по каналам параллельного импорта.
Фото: Unsplash
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