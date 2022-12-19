Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ресторанов все меньше, подорожание техосмотра: главное 19 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Госдума введет ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных, в России все больше стали закрываться заведения общепита, L'Occitane вновь переименуют и другие события 19 декабря.

Ресторанов все меньше, подорожание техосмотра: главное 19 декабря

Россия

  • Госдума введет ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Бизнес

  • С начала осени в России все больше стали закрываться заведения общепита. За четвертый квартал 2022 года их количество снизилось на 10%. 
  • Магазины L'Occitane вновь переименуют: с лета они работали под вывеской «Л'Окситан», а скоро откроются под SoBeautiful.
  • VK получила контроль в компании креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова Medium Quality, которая занимается выпуском популярных шоу для YouTube. 
  • Геополитическое обострение и особенно объявленная в сентябре частичная мобилизация привели к скачку спроса россиян на зарубежную недвижимость. За год он вырос более чем в два раза. 

Транспорт

  • Процедура техосмотра легковой машины с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%, подсчитал «Коммерсантъ». Львиная доля субъектов подняла цену до 913 рублей— минимально разрешенного ФАС тарифа.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Chainalysis: крах FTX стал не самым крупным потрясением для криптоиндустрии-2022
  2. 2 «Оплата картой или наличными?», — и еще 4 сценария приема платежей в 2023 году
  3. 3 Как и зачем вести учет доходов и расходов?
  4. 4 Платежные системы, работающие в России: виды, тарифы и условия
  5. 5 Налоги на малый бизнес в 2022 году
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

31 декабря 2022

«Финам Акселератор»

31 декабря 2022

Акселератор ИТМО

Все ВОЗМОЖНОСТИ