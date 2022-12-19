Ресторанов все меньше, подорожание техосмотра: главное 19 декабря

Госдума введет ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных, в России все больше стали закрываться заведения общепита, L'Occitane вновь переименуют и другие события 19 декабря.
Россия
- Госдума введет ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Бизнес
- С начала осени в России все больше стали закрываться заведения общепита. За четвертый квартал 2022 года их количество снизилось на 10%.
- Магазины L'Occitane вновь переименуют: с лета они работали под вывеской «Л'Окситан», а скоро откроются под SoBeautiful.
- VK получила контроль в компании креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова Medium Quality, которая занимается выпуском популярных шоу для YouTube.
- Геополитическое обострение и особенно объявленная в сентябре частичная мобилизация привели к скачку спроса россиян на зарубежную недвижимость. За год он вырос более чем в два раза.
Транспорт
- Процедура техосмотра легковой машины с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%, подсчитал «Коммерсантъ». Львиная доля субъектов подняла цену до 913 рублей— минимально разрешенного ФАС тарифа.
Фото на обложке: Unsplash
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