Госдума введет ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных, в России все больше стали закрываться заведения общепита, L'Occitane вновь переименуют и другие события 19 декабря.

Ресторанов все меньше, подорожание техосмотра: главное 19 декабря