Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Глава ФТС оценил объем параллельного импорта в $20 млрд

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Федеральной таможенной службы России оценил объем параллельного импорта в $20 млрд. В основном без разрешения правообладателя в страну ввозят автомобили, различное оборудования, станки.

Глава ФТС оценил объем параллельного импорта в $20 млрд

С момента введения в России схемы параллельного импорта в страну ввезли товаров на сумму свыше $20 млрд. Об этом рассказал глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Булавина, в Россию без разрешения правообладателя ввезли 2,4 млн тонн товаров. В основном это автомобили, технологическое оборудование, станки. Руководитель ФТС отметил, что введение параллельного импорта не отразилось на количестве контрафактной продукции на рынке.

Правительство РФ разрешило ввозить в страну товары без разрешения правообладателя 30 марта. В июне Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. Его предполагаемый объем по итогам 2022 года вице-премьер Денис Мантуров в сентябре оценил в не менее, чем $20 млрд.

Фото на обложке: CHUTTERSNAP / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
  2. 2 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре
  3. 3 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
  4. 4 Состояние и перспективы нефтегазовой отрасли России: возможности для бизнеса в сфере ТЭК
  5. 5 Что делать со своим бизнесом мобилизованным?
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ