Глава ФТС оценил объем параллельного импорта в $20 млрд

Глава Федеральной таможенной службы России оценил объем параллельного импорта в $20 млрд. В основном без разрешения правообладателя в страну ввозят автомобили, различное оборудования, станки.

С момента введения в России схемы параллельного импорта в страну ввезли товаров на сумму свыше $20 млрд. Об этом рассказал глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Булавина, в Россию без разрешения правообладателя ввезли 2,4 млн тонн товаров. В основном это автомобили, технологическое оборудование, станки. Руководитель ФТС отметил, что введение параллельного импорта не отразилось на количестве контрафактной продукции на рынке.

Правительство РФ разрешило ввозить в страну товары без разрешения правообладателя 30 марта. В июне Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. Его предполагаемый объем по итогам 2022 года вице-премьер Денис Мантуров в сентябре оценил в не менее, чем $20 млрд.

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