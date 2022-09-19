В 2022 году в Россию по параллельному импорту ввезут товаров на $20 млрд

С мая в Россию ввезли товаров по параллельному импорту почти на $9,4 млрд, за август — $ 3,1 млрд. По итогу 2022 года ожидается ввоз на сумму не менее $20 млрд. Ранее власти оценивали свободный импорт в $16-18 млрд, исходя из объема $2-2,5 млрд в месяц.

Продление схемы после 2023 года будет зависеть от поставок зарубежных правообладателей и возможностей российского производителя их заместить, сообщил «Известиям» вице-премьер Денис Мантуров.

По словам чиновника, ушедшие и приостановившие из России иностранные компании заинтересованы в возобновлении деятельности в будущем.

В июле Мантуров назвал параллельный импорт «временным решением» и допустил отмену схемы. Это будет происходить по мере появления на российском рынке отечественной продукции на замену импортной.

Схему параллельного импорта Госдума узаконила 21 июня. По этой схеме в России продают множество товаров, в том числе Apple MacBook, конструктор Lego. Завод Samsung в Калужской области с 1 июля работает на параллельный импорт. 23 июня стало известно, что продавать товары, ввезенные по параллельному импорту, начал Ozon.

Фото на обложке: Минпромторг