Калужский завод Samsung перевели на параллельный импорт

Завод Samsung в Калужской области будет поставлять технику на российский рынок по параллельному импорту. Сначала технику вывезут в Беларусь или Армению, а затем вернут обратно для продажи. Официально производитель прекратил поставки в Россию в марте.

Таким образом компания намерена избежать вторичных санкций. Предприятие уже приступило к работе по такой схеме: там хранятся собранные телевизоры, которые, как предполагается, экспортируют в страны СНГ и ввезут по схеме параллельного импорта, узнал «Коммерсантъ».

Российский завод Samsung работает, но «неизвестно, на каких компонентах, официально сейчас южнокорейская компания не поставляет запчасти», сказал глава российского представительства Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier group) Глеб Мишин.

В фирменных магазинах Samsung продаются устройства, предназначенные для продажи в странах ЕАЭС. В операторе сети Inventive Retail Group сообщили, что товар ввезли во время официальных поставок.

По оценке аналитика «Финама» Леонида Делицына, доля российского рынка в продажах телевизоров Samsung составляет 3,2%, а годовая выручка от их реализации — 60 млрд рублей.

В начале июня Samsung частично возобновил работу. Завод компании в Калужской области начал производство, но только на экспорт – в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и другие страны. Вывод завода на полноценную работу планируется провести после сезона летних отпусков.

В середине июня стало известно, что в России невозможно включить часть смартфонов Samsung. Проблема коснулась всех устройств, которые ввозят в страну по параллельному импорту. Для активации смартфонов нужно вставить в него SIM-карту оператора стран, в которых официально представлен Samsung.

Фото на обложке: Unsplash