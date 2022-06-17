Часть «серых» смартфонов Samsung невозможно активировать в России

В России невозможно включить часть смартфонов Samsung. Проблема коснулась всех устройств, которые ввозят в страну по параллельному импорту. Для активации смартфонов нужно вставить в него SIM-карту оператора стран, в которых официально представлен Samsung.
В мае по «серому» импорту в Россию попали 45–50 тыс. смартфонов Samsung. Проблема возникла примерно с 20% устройств, пишут «Известия» со ссылкой на аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.
Для того, чтобы разблокировать телефон в России нужно его привезти, заплатить 5 тыс. рублей и подождать 14 дней, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки. Ситуация может значительно снизить интерес россиян к смартфонам этой марки.
Сейчас среди самых продаваемых брендов — Xiaomi, Samsung, Apple, Realme и Tecno. В конце февраля россияне чаще покупали смартфоны из среднего и высокого ценовых сегментов под брендами Samsung и Apple. В марте российский покупатель переключился на более бюджетные варианты, которыми и являются китайские смартфоны.
Фото на обложке: BestPhotoPlus /
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