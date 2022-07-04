Минпромторг внес конструктор Lego в список товаров для параллельного импорта

Детский конструктор Lego пополнил список товаров для параллельного импорта. Вместе с ним в перечень попали автомобили BMW и техника Siemens, но некоторые товары, наоборот, исключили из списка.
Список товаров для ввоза в Россию по схеме параллельного импорта скорректировал Минпромторг, пишет «Интерфакс».
Lego, BMW и Siemens были включены в перечень. В то же время из него исключили товары брендов Wilo (насосное оборудование), Merries (средства гигиены), Duracell. Глава Минпромторга уточнил, что эти компании сами поставляют в Россию свою продукцию.
Ранее сообщалось, что контракт с Siemens на покупку «Сапсанов» для РЖД приостановлен, но договор об их обслуживании будет действовать.
Об исключении косметики и бытовой химии из списка товаров для параллельного импорта попросила ассоциация «Русбренд», писали «Известия». Продукцию брендов Nivea, Rexona, Vanish, Domestos и других по-прежнему производят в России, пояснили в организации.
Фото на обложке: Lewis Tse /
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