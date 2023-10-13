10 секретов бесконечной креативности от сотрудников Lego

Как сохранять способность к творчеству, если в этом состоит ваша работа? Этим вопросом задалась Бриттани Макинерни, младший директор издательства Chronicle Books, попав в штаб-квартиру Lego, и попросила сотрудников компании поделиться своими секретами.

В некоторых переговорных можно найти вазочки с конфетами или бутылочки с водой. В других — яркие элементы дизайна вроде вазы со стеклянными шариками. Когда издательский отдел Chronicle Books прибыл в штаб-квартиру Lego, они приятно удивились, что на всех местах встреч можно было найти кубики.

Бриттани Макинерни, младший директор издательства Chronicle Books, вспоминает: «Казалось, все, кого мы встречаем, строят свою ежедневную работу вокруг ключевых целей компании, творчества и игр. Это очень вдохновляло, но в то же время вызывало вопросы: "Как они это делают? Как вы поддерживаете этот уровень креативности, когда это ваша ежедневная работа?"».

В конце 2018 года Chronicle и Lego объявили о запуске серии совместной серии продуктов для взрослых фанатов бренда. Тогда у Макинерни появилась возможность удовлетворить свое любопытство.

Она попросила сотрудников разных подразделений Lego со всего мира ответить на 4 вопроса:

Что мотивирует ваше творчество и изобретательность? Какое ваше первое воспоминание о создании чего-то оригинального? Чему вы научились у ребенка в плане творчества или инноваций? Как поддерживаете свою креативность в форме?

Бриттани опасалась, что этот опрос воспримут как скучную домашнюю работу. Но вскоре она получила сотни откликов.

На их основе она создала How We Create («Как мы создаем») — серию из 78 карточек с самыми интересными ответами. Такой формат выбран неслучайно: как объясняет автор, если книга подталкивает читателя перелистывать страницы, карточки позволят сконцентрироваться на каждом послании в отдельности.

Делимся избранными советами.

Мотивация

«Когда я работаю над чем-то и чувствую, что мне не хватает вдохновения или воображения, я пытаюсь представить то, что есть, реальным пользователям, чтобы увидеть, как они будут с этим взаимодействовать, — неважно, насколько незавершенной или непроверенной кажется работа. Когда я наблюдаю за любопытством в чьих-то глазах, это помогает мне вновь зажечь творческую искру» — Андерс, Lead Unity-разработчик.

Воспоминания и наставники

«Не унывайте, если одну из ваших идей или концепций не выберут, и не считайте это провалом. Каждый раз, когда вы что-то делаете, это отправляется в ваш креативный банк. Одни идеи будут золотыми, а другие — деревянными. Чем больше вы вкладываете в свой банк, тем больше ценности вы можете дать» — Генриетт, специалист по созданию инструкций.

«Для меня все дети — напоминание о том, что мы знаем на уровне инстинктов: все лучшее в жизни бесплатно, и настоящая радость в том, чтобы ценить простые вещи. Находить радость в луже, том, как спит кот, шуме ветра в ветвях. Хотите быть креативнее? Взгляните на детей» — Марк, старший менеджер по дизайну

«Как-то раз в художественной школе мне пришлось раз за разом править свою работу. Преподаватель называл это "убивать любимых" — и я действительно это чувствовала! Но это постоянно подталкивало меня изучать новое, и я научилась, как расширять креативное мышление и кругозор. Я начала понимать, что творческий процесс редко бывает линейным или не сталкивается с трудностями.

На самом деле нам часто нужен этот толчок, чтобы создать что-то оригинальное или инновационное» — Сара, дизайнер пользовательского опыта.

Трудности и препятствия

«Я всегда говорю себе, что искать решение проблемы — это как ходить по темной комнате, где лежит коробка, которую я не вижу. Рано или поздно я на нее наткнусь, это лишь вопрос времени. Эта мысль мотивирует меня в сложные периоды творческого процесса» — Ким, менеджер и инженер-механик.

«Столкнувшись с проблемой, которую я не могу решить… Я отправляюсь спать! Если я высплюсь, мне проще сконцентрироваться — и иногда во сне я даже нахожу решения творческих задач. Находясь между бодрствованием и сном, разум свободен, не омрачен мыслями или тревогами и может двигаться скачками. Именно так ко мне приходит большинство моих самых креативных идей» — Лидия, ответственный редактор.

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«Важно иметь план. Тогда у вас есть от чего идти и на что ориентироваться, потому что ничто не идет по плану. В онлайне и цифровом мире не стоит недооценивать, насколько ценно иногда погружаться в аналоговую, аппаратную среду» — Андерс, руководитель проекта.

«Если я чувствую творческий блок, я стараюсь разделить рабочую нагрузку на максимально небольшие порции. Слишком трудно написать книгу? Попробуйте написать страницу? Не хватает вдохновения на страницу? Постарайтесь закончить абзац. Если и это кажется не по силам, пусть целью будет всего одно предложение.

Даже если вы двигаетесь небольшими шагами, рано или поздно к вам придет озарение, которое поможет преодолеть блок» — Мэтью, розничный супервайзер бренда Lego.

Вдохновение

«Иногда из-за всего безумия, которое творится в мире, я забываю, что живу на прекрасной планете с естественными процессами и сложными формами жизни, кроме человеческой. Вот почему, выходя на улицу, я всегда вдохновляюсь задавать себе вопросы.

Как дереву удается сбрасывать столько листьев? Почему мы не используем их как новый органический материал? Я всегда нахожу вдохновение в природе и возвращаю себе способность удивляться» — Аида, промышленный дизайнер.

«Вдохновение не всегда должно приходить снаружи. Размышляйте, вспоминайте, рефлексируйте. Пробегитесь по своим воспоминаниям и впечатлениям — возможно, вам встретится что-то неожиданное» — Арон, дизайнер моделей.

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Фото на обложке: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock