Bullshit job: почему на рынке труда появляется бредовая работа

Почему половина населения страны не видит смысла в трети своих обязанностей и что делать, если работа кажется бредовой, рассказала Дина Муштанова, президент Международной ассоциации экспертов по профориентации и автор Telegram-канале «Профитроли Дины» .

Осенью 2022 года компания SuperJob провела опрос и выяснила, что, по субъективным оценкам, россияне в среднем расходуют около 28% рабочего времени на бессмысленный труд. При этом 3% убеждены в полной бессмысленности своей деятельности на рабочем месте и только 47% респондентов считают выполняемую работу важной и полезной.

История термина

Термин bullshit job (бессмысленная работа) ввел американский антрополог, профессор Лондонской школы экономики Дэвид Грэбер. В 2013 году он опубликовал в самиздате Strike! небольшое эссе под названием «О феномене бредовой работы», которое получило огромный отклик.

Люди начали писать Грэберу сообщения с собственными историями, в которых делились переживаниями и рассказывали о бесполезности того, чем они занимаются. Позже на основе собственного анализа ситуации и этих историй Грэбер выпустил книгу под названием «Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда».

Бурный интерес к этой теме не случаен. Человеку важно ощущать собственную ценность для общества. По иерархии потребностей Абрахама Маслоу желание чувствовать себя значимым — одно из пяти основных человеческих потребностей. Бессмысленная работа вызывает чувство тревоги и неудовлетворенности и не дает ощутить себя по-настоящему реализованным.

Что делать работникам, которые считают свой труд бредовым

Признать наличие проблемы

Прежде всего важно убедиться, что дело действительно в бессмысленности работы, а не в выгорании или неудовлетворенностью уровнем дохода. Для этого стоит задать себе вопросы:

Что конкретно не удовлетворяет меня в работе?

Какие именно обязанности кажутся мне бесполезными?

Как их оценивают другие участники процесса?

Для всех ли эта работа бесполезна?

Такое сужение фокуса поможет уйти от таких общих формулировок, как «это вообще никому не важно», «все, что я делаю, не имеет смысла», и сконцентрироваться непосредственно на том, что вас не удовлетворяет.

Эстель Морен разработала модель из шести определяющих характеристик работы со смыслом. Они могут стать ориентиром в определении осмысленности работы.

Полезность работы

Работа имеет смысл, если она полезна для других или для общества в целом.

Моральная правильность

Работа имеет смысл, когда она выполняется ответственно как в процессе, так и в порождаемых последствиях.

Возможности для обучения и развития

Работа имеет смысл, когда она доставляет удовольствие человеку, который ее выполняет, поскольку соответствует его интересам, позволяет реализоваться через раскрытие своих навыков и талантов.

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Автономия

Работа имеет смысл, если она позволяет применять способность к суждению и творчеству, самостоятельно принимать решения в границах своих должностных обязанностей и нести за них ответственность.

Качество отношений с руководством

Работа имеет смысл, если ее контролирует руководитель, который ясно выражает свои ожидания, предлагает поддержку при трудностях и открыт к обсуждению проблем для их решения.

Качество отношений в команде

Работа имеет смысл, если выполняется в среде, которая стимулирует положительные человеческие отношения и позволяет проявить свое влияние.

Понять причины

Bullshit Job — это субъективная оценка. И часто так отзываются о своей работе сотрудники тех областей, которые выполняют реально значимую работу. Например, в топ-20 таких профессий входят операторы станков, рабочие добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства и транспорта. А на первом месте стоят деятели искусства и культуры.

Такая оценка может возникать по разным причинам:

У сотрудника нет четких критериев полезности. Для чего или кого работа должна быть полезна: для прибыли компании, для клиента, для мира в целом.

Результат работы не виден самому сотруднику. Его вклад теряется в общем деле и кажется незначительным.

Сотрудник по складу характера склонен к рефлексии и сравнению с другими. Его работа кажется менее ценной, чем у специалистов других областей: «Кто-то спасает жизни людей, а я…».

Сотрудник не понимает значение тех или иных обязанностей. Не видит картины целиком.

Обязанности сотрудника могут выполнять машины или ИИ.

Работа действительно организована неэффективно. Часть обязанностей можно упразднить, перестроить отделы, делегировать.

Анализ этих пунктов поможет еще более сузить причину проблемы.

Разобраться с собственными ценностями и желаниями

Часто работа сама по себе имеет смысл, но расходится с системой ценностей сотрудника. Необходимо понять, что важно в работе именно для вас, что делает ее осмысленной и ценной.

Для этого можно ответить на следующие вопросы:

Что бы я назвал своей миссией в жизни?

Что для меня действительно важно?

Какой вклад мне бы хотелось оставить после себя?

Какой труд приносит мне больше всего удовлетворения?

Что я готов делать даже бесплатно?

Выстроить стратегию дальнейшего развития в этой или новой сфере

Есть несколько сценариев, которые могут быть реализованы в том случае, если вы поняли, что текущая работа действительно бессмысленна.

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Вариант 1: полная смена профессии

Иногда стоит поставить точку в текущей карьере и начать сначала в новой сфере. Важно предусмотреть заранее, с какими трудностями придется столкнуться, сформировать финансовую подушку и выделить время на обучение и адаптацию в новой специальности.

Вариант 2: оптимизация обязанностей

Часть обязанностей, которые кажутся бредовыми, можно автоматизировать или делегировать. Например, если вы тратите много времени на бумажную работу, попробуйте перевести ее в электронный вид, изучите приложения, которые упрощают работу с документооборотом, создайте шаблоны, которые упростят ежедневные задачи.

Вариант 3: поиск новых смыслов

В рамках текущей работы можно найти обязанности, которые помогут ощутить осмысленность своего труда. Это может быть менторская деятельность, горизонтальное или вертикальное развитие карьеры, работа с более сложными и интересными проектами, повышение квалификации. Сейчас получает новое развитие культура наставничества, которая применима в самых разных областях: от рабочих на заводе до ИТ-сектора.

Вариант 4: новая параллельная профессия, которая закроет отдельные потребности

Если текущая работа устраивает по ряду факторов, можно дополнить ее другим делом на полставки. Важно выявить именно те области, которые проседают в имеющемся проекте и искать новое дело, исходя из них.

Например, если вам важно сразу же видеть результат своего труда, вы можете устроиться работать флористом или кондитером, если хотите быть полезными и оказывать поддержку — рассмотрите профессию психолога.

Чтобы понять, какой вектор выбрать именно вам, важно для начала сформировать портрет профессионального проекта. Это даст возможность определиться с видом деятельности, формой занятости, необходимыми компетенциями. В этом вопросе можно в том числе обратиться за помощью к профессионалу.

Заключение

Bullshit Job — понятие исключительно субъективное. На одной и той же должности с одним и тем же набором обязанностей один человек может чувствовать себя реализованным и востребованным, а другой — занимающимся бесполезным трудом.

Причем восприятие своей работы может меняться с течением времени вместе с актуализацией определенных потребностей человека.

Поэтому, если вас не устраивает текущая работа, если она кажется пустой и бессмысленной, не стоит слушать мнения близких или коллег. Лучше обратитесь к себе, чтобы четко понять причины этого и определить дальнейший план действий.

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