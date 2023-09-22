Bullshit job: почему на рынке труда появляется бредовая работа

Осенью 2022 года компания SuperJob провела опрос и выяснила, что, по субъективным оценкам, россияне в среднем расходуют около 28% рабочего времени на бессмысленный труд. При этом 3% убеждены в полной бессмысленности своей деятельности на рабочем месте и только 47% респондентов считают выполняемую работу важной и полезной.
Почему половина населения страны не видит смысла в трети своих обязанностей и что делать, если работа кажется бредовой, рассказала Дина Муштанова, президент Международной ассоциации экспертов по профориентации и автор Telegram-канале «Профитроли Дины».
История термина
Термин bullshit job (бессмысленная работа) ввел американский антрополог, профессор Лондонской школы экономики Дэвид Грэбер. В 2013 году он опубликовал в самиздате Strike! небольшое эссе под названием «О феномене бредовой работы», которое получило огромный отклик.
Люди начали писать Грэберу сообщения с собственными историями, в которых делились переживаниями и рассказывали о бесполезности того, чем они занимаются. Позже на основе собственного анализа ситуации и этих историй Грэбер выпустил книгу под названием «Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда».
Бурный интерес к этой теме не случаен. Человеку важно ощущать собственную ценность для общества. По иерархии потребностей Абрахама Маслоу желание чувствовать себя значимым — одно из пяти основных человеческих потребностей. Бессмысленная работа вызывает чувство тревоги и неудовлетворенности и не дает ощутить себя по-настоящему реализованным.
Что делать работникам, которые считают свой труд бредовым
Признать наличие проблемы
Прежде всего важно убедиться, что дело действительно в бессмысленности работы, а не в выгорании или неудовлетворенностью уровнем дохода. Для этого стоит задать себе вопросы:
- Что конкретно не удовлетворяет меня в работе?
- Какие именно обязанности кажутся мне бесполезными?
- Как их оценивают другие участники процесса?
- Для всех ли эта работа бесполезна?
Такое сужение фокуса поможет уйти от таких общих формулировок, как «это вообще никому не важно», «все, что я делаю, не имеет смысла», и сконцентрироваться непосредственно на том, что вас не удовлетворяет.
Эстель Морен разработала модель из шести определяющих характеристик работы со смыслом. Они могут стать ориентиром в определении осмысленности работы.
- Полезность работы
Работа имеет смысл, если она полезна для других или для общества в целом.
- Моральная правильность
Работа имеет смысл, когда она выполняется ответственно как в процессе, так и в порождаемых последствиях.
- Возможности для обучения и развития
Работа имеет смысл, когда она доставляет удовольствие человеку, который ее выполняет, поскольку соответствует его интересам, позволяет реализоваться через раскрытие своих навыков и талантов.
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- Автономия
Работа имеет смысл, если она позволяет применять способность к суждению и творчеству, самостоятельно принимать решения в границах своих должностных обязанностей и нести за них ответственность.
- Качество отношений с руководством
Работа имеет смысл, если ее контролирует руководитель, который ясно выражает свои ожидания, предлагает поддержку при трудностях и открыт к обсуждению проблем для их решения.
- Качество отношений в команде
Работа имеет смысл, если выполняется в среде, которая стимулирует положительные человеческие отношения и позволяет проявить свое влияние.
Понять причины
Bullshit Job — это субъективная оценка. И часто так отзываются о своей работе сотрудники тех областей, которые выполняют реально значимую работу. Например, в топ-20 таких профессий входят операторы станков, рабочие добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства и транспорта. А на первом месте стоят деятели искусства и культуры.
Такая оценка может возникать по разным причинам:
- У сотрудника нет четких критериев полезности. Для чего или кого работа должна быть полезна: для прибыли компании, для клиента, для мира в целом.
- Результат работы не виден самому сотруднику. Его вклад теряется в общем деле и кажется незначительным.
- Сотрудник по складу характера склонен к рефлексии и сравнению с другими. Его работа кажется менее ценной, чем у специалистов других областей: «Кто-то спасает жизни людей, а я…».
- Сотрудник не понимает значение тех или иных обязанностей. Не видит картины целиком.
- Обязанности сотрудника могут выполнять машины или ИИ.
- Работа действительно организована неэффективно. Часть обязанностей можно упразднить, перестроить отделы, делегировать.
Анализ этих пунктов поможет еще более сузить причину проблемы.
Разобраться с собственными ценностями и желаниями
Часто работа сама по себе имеет смысл, но расходится с системой ценностей сотрудника. Необходимо понять, что важно в работе именно для вас, что делает ее осмысленной и ценной.
Для этого можно ответить на следующие вопросы:
- Что бы я назвал своей миссией в жизни?
- Что для меня действительно важно?
- Какой вклад мне бы хотелось оставить после себя?
- Какой труд приносит мне больше всего удовлетворения?
- Что я готов делать даже бесплатно?
Выстроить стратегию дальнейшего развития в этой или новой сфере
Есть несколько сценариев, которые могут быть реализованы в том случае, если вы поняли, что текущая работа действительно бессмысленна.
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Вариант 1: полная смена профессии
Иногда стоит поставить точку в текущей карьере и начать сначала в новой сфере. Важно предусмотреть заранее, с какими трудностями придется столкнуться, сформировать финансовую подушку и выделить время на обучение и адаптацию в новой специальности.
Вариант 2: оптимизация обязанностей
Часть обязанностей, которые кажутся бредовыми, можно автоматизировать или делегировать. Например, если вы тратите много времени на бумажную работу, попробуйте перевести ее в электронный вид, изучите приложения, которые упрощают работу с документооборотом, создайте шаблоны, которые упростят ежедневные задачи.
Вариант 3: поиск новых смыслов
В рамках текущей работы можно найти обязанности, которые помогут ощутить осмысленность своего труда. Это может быть менторская деятельность, горизонтальное или вертикальное развитие карьеры, работа с более сложными и интересными проектами, повышение квалификации. Сейчас получает новое развитие культура наставничества, которая применима в самых разных областях: от рабочих на заводе до ИТ-сектора.
Вариант 4: новая параллельная профессия, которая закроет отдельные потребности
Если текущая работа устраивает по ряду факторов, можно дополнить ее другим делом на полставки. Важно выявить именно те области, которые проседают в имеющемся проекте и искать новое дело, исходя из них.
Например, если вам важно сразу же видеть результат своего труда, вы можете устроиться работать флористом или кондитером, если хотите быть полезными и оказывать поддержку — рассмотрите профессию психолога.
Чтобы понять, какой вектор выбрать именно вам, важно для начала сформировать портрет профессионального проекта. Это даст возможность определиться с видом деятельности, формой занятости, необходимыми компетенциями. В этом вопросе можно в том числе обратиться за помощью к профессионалу.
Заключение
Bullshit Job — понятие исключительно субъективное. На одной и той же должности с одним и тем же набором обязанностей один человек может чувствовать себя реализованным и востребованным, а другой — занимающимся бесполезным трудом.
Причем восприятие своей работы может меняться с течением времени вместе с актуализацией определенных потребностей человека.
Поэтому, если вас не устраивает текущая работа, если она кажется пустой и бессмысленной, не стоит слушать мнения близких или коллег. Лучше обратитесь к себе, чтобы четко понять причины этого и определить дальнейший план действий.
Фото на обложке: Unsplash.com
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