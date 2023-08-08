Нейросеть сгенерировала рейтинг перспективных специальностей. В него вошли именно те профессии, которые считает потенциально «реальными» сам искусственный интеллект – это нейропилот, рециклинг-технолог, медиаполицейский и другие.
HeadHunter попросил нейросеть сгенерировать рейтинг самых перспективных по версии самой нейросети специальностей. Результаты работы ИИ сервис поделился с RB.RU.
«Реальность» возникновения профессий оценил руководитель направления «Инноваций» HeadHunter Никита Бугров.
- Специалист по кибербезопасности (реальность профессии: 10 из 10)
- Нейропилот (10 из 10). Объем рынка беспилотных летательных аппаратов к 2030 году достигнет 120 млрд рублей, прогнозирует Минпромторг.
- Рециклинг-технолог (9 из 10). Специалисты по переработке отходов будут при работе, пока общество не сформирует тренд на антипотребительство, считает Бугров;
- Цифровой лингвист (8 из 10);
- Биомиметик (8 из 10);
- Медиаполицейский (6 из 10).
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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