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Нейросеть сгенерировала рейтинг перспективных специальностей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Нейросеть сгенерировала рейтинг перспективных специальностей. В него вошли именно те профессии, которые считает потенциально «реальными» сам искусственный интеллект – это нейропилот, рециклинг-технолог, медиаполицейский и другие.

Нейросеть сгенерировала рейтинг перспективных специальностей

HeadHunter попросил нейросеть сгенерировать рейтинг самых перспективных по версии самой нейросети специальностей. Результаты работы ИИ сервис поделился с RB.RU.

«Реальность» возникновения профессий оценил руководитель направления «Инноваций» HeadHunter Никита Бугров.

  1. Специалист по кибербезопасности (реальность профессии: 10 из 10)
  2. Нейропилот (10 из 10). Объем рынка беспилотных летательных аппаратов к 2030 году достигнет 120 млрд рублей, прогнозирует Минпромторг.
  3. Рециклинг-технолог (9 из 10). Специалисты по переработке отходов будут при работе, пока общество не сформирует тренд на антипотребительство, считает Бугров;
  4. Цифровой лингвист (8 из 10);
  5. Биомиметик (8 из 10);
  6. Медиаполицейский (6 из 10).

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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