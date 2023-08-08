Нейросеть сгенерировала рейтинг перспективных специальностей. В него вошли именно те профессии, которые считает потенциально «реальными» сам искусственный интеллект – это нейропилот, рециклинг-технолог, медиаполицейский и другие.

Нейросеть сгенерировала рейтинг перспективных специальностей