Как автоматизировать предприятие за госсчёт

Проекты по автоматизации производства стоят десятки миллионов рублей, и не каждое предприятие может выделить на это деньги. Программы поддержки предлагают государственные фонды: безвозмездные гранты и льготные займы. Директор по маркетингу компании «Цифровизация Производства» Гульнара Решетина рассказала, как автоматизировать предприятие за госсчет.

Грант для внедрения отечественного ПО от РФРИТ

Если предприятие планирует автоматизировать направление, которое входит в перечень особо значимых проектов, можно податься на грант от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Анкеты принимаются не только на запланированные проекты, но и начатые. Участвовать в конкурсе могут только российские юрлица: допускается не более 25% уставного капитала оффшорных компаний.

Сумма гранта варьируется от 10 млн до 6 млрд рублей в зависимости от стоимости проекта.

Срок подачи заявки не ограничен по времени. Решения принимаются по результатам конкурсного отбора.

Заявитель должен:

быть без долгов: налогов, штрафов, пени, страховых взносов, субсидий или бюджетных инвестиций;

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

не иметь других видов финансирования из бюджета для внедрения одного и того же проекта. Но можно по каждому проекту подать отдельную заявку

Проект должен:

относиться к особо значимым;

внедрять отечественное программное обеспечение;

иметь собственное финансирование более 20% по каждому этапу;

реализоваться в два и более этапа со сроками от трех до девяти месяцев каждый;

реализоваться целиком в течение 6–60 месяцев;

воплотиться в жизнь не ранее начала финансового года, в котором принято решение о господдержке, и не позднее шести месяцев с момента подачи заявки;

иметь уровень готовности не ниже 5.

Для участия в конкурсе придется заполнить около 14–15 форм, но сумма гранта перекроет все сложности. Ошибки в поданной заявке можно редактировать до четырех раз. Если это не помогло, можно начать с начала, но уже со следующего финансового года.

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Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса от РФРИТ

Еще одна возможность снизить расходы на автоматизацию от РФРИТ — программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. Этот инструмент работает по возмещению недополученных средств оператору автоматизации. То есть интегратор российского ПО делает скидку до 50% представителям малого и среднего бизнеса и подает заявку на участие в программе.

Требования к заявителю по этой программе такие же, как к получателям гранта. При этом интегратор должен иметь не менее 15 сотрудников в штате, а также доход за предыдущий год до 10 млн рублей.

Требования к решению:

состоит в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

облачная инфраструктура ПО на 30 суток и более;

улучшает качество товара или услуги, увеличивает производительности труда или снижает издержки;

предназначено не для бухучета, кассовых операций, отчетности в госорганах и информационной безопасности.

Минус этого вида поддержки в том, что программа нацелена на возмещение недополученных средств, то есть постоплата. Есть вероятность, что интегратор, сделавший значительную скидку предприятию, может не пройти отбор и остаться без возмещения и оказаться в большом минусе.

На данный момент программа приостановлена. Однако в фонде заверили, что возобновление приема заявок начнется в этом году. Отслеживать актуальную информацию рекомендуют на сайте и в соцсетях РФРИТ.

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Грантовая программа «Доращивание» от Центра поддержки инжиниринга и инноваций

Для предприятий, включенных в реестр технологических компаний, предусмотрен грант от Центра поддержки технологических компаний. Средства гранта можно использовать для внедрения или разработки-доработки программного обеспечения. Деньги выделяются из федерального бюджета в рамках проекта «Взлет — от стартапа до IPO».

Размер гранта — 25–250 млн рублей. Конечная сумма рассчитывается исходя из выручки производителя и не будет превышать 50% собственных средств. Срок проекта не должен превышать шесть лет.

Программа работает так: компания-разработчик выпускает новый или обновленный продукт под требование корпорации-заказчика. При этом объем заказа на ближайшие шесть лет должен в пять раз превышать сумму гранта, а сам продукт должен быть уже на четвертой стадии готовности (лабораторный образец с испытанными базовыми функциями). Основные требования: продукция должна производиться на территории РФ, ориентироваться на импортозамещение и не иметь аналогов в нашей стране.

Требования к заявителю:

российская коммерческая организация с выручкой от 300 млн до 10 млрд рублей (допустима доля госучастия или иностранного государства не более 25%);

наличие корпорации-заказчика, заинтересованного в создаваемом продукте, но не аффилированного с заявителем;

имеет опыт внедрения технологических продуктов.

Прием заявок на данный вид поддержки продлиться до 1 августа 2024 года. За безвозмездные деньги придется ежегодно отчитываться по результатам и показывать прирост выручки от новой продукции.

Гранты от «Сколково»

Еще одна мера финансовой поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» от «Сколково». Фонд предоставляет безвозмездную грантовую программу для особо значимых проектов. К ним относятся проекты, реализация которых направлена на импортозамещение иностранного ПО в ключевых отраслях российской экономики. Мера поддержки предусмотрена государственной программой «Цифровая экономика РФ».

Размер гранта начинается от 20 млн и может доходить до 700 млн рублей. Если предприятие готово взять на себя риски и автоматизироваться на пилотной отечественной системе, можно подать заявку на эту программу поддержки.

Проект должен подразумевать масштабное внедрение новейшего программного обеспечения (сервиса или платформенного решения), разработанного отечественными специалистами и замещающее иностранные программы.

В этом году прием заявок планируется начать в июле. Проект, претендующий на грант, должен получить предварительное одобрение ИЦК (индустриального центра компетенций) и отраслевого комитета.

Информация о том, как включить проект в перечень особо значимых, размещена на портале Госуслуг в разделе «Особо значимые проекты».

Льготные займы

Если не получается с безвозмездными грантами: не прошли конкурсный отбор или нет свободных кадров для оформления заявок и отчетности, можно воспользоваться льготными кредитами.

Например, Фонд развития промышленности предлагает льготный займ для производственных компаний на покупку ПО или промышленного оборудования. По программе «Проект развития» можно получить льготный кредит.

Как указано на сайте фонда, этот вид поддержки подойдет для импортозамещения (то есть миграции, перехода с иностранных систем) или автоматизации бизнес- и производственных процессов для оптимизации производства.

Цель программы — не просто автоматизировать процессы, а форсировать цифровое развитие промышленности в стране.

Льготная процентная ставка здесь — 5%. Но эта цифра может быть снижена до 3%, если внедряется отечественное программное решение. Деньги можно потратить на покупку и внедрение ПО. А еще на лицензии, сервисное сопровождение и обучение персонала, если они включены в подписанные условия контракта на поставку программного обеспечения и является частью комплексного проекта автоматизации.

Получить можно от 100 млн до 1 млрд рублей на пять лет. Программа предусматривает 20% собственного софинансирования, к которому относятся деньги частных инвесторов или кредиты банков. Остальные 80% можно оплатить льготным займом ФРП.

Льготный займ дадут для внедрения конкретных решений, указанных в перечне программы поддержки. Реестр представлен на сайте фонда и насчитывает около 20 тысяч решений.

Компания-производитель должна будет отчитаться: со второго года выпуска показать рост продаж на 50%. Объем выработки должен вырасти на 5% на человека пока действует договор.

Такую поддержку предоставляют определенным отраслям, указанным в списке фонда. Это порядка 20 ОКВЭДов по производству: начиная пищевыми продуктами, одеждой и мебелью, заканчивая металлургической и машиностроительной отраслями.

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