Где взять деньги для запуска первого бизнеса

Людмила Булавкина, серийный предприниматель и преподаватель ВШЭ, в книге «Почти взрослый бизнес. 10 шагов к своему делу» рассказывает о всех этапах, которые нужно пройти молодому предпринимателю для создания своей компании.

Чтобы открыть свой бизнес, нужно найти стартовый капитал. Для их привлечения нужно иметь представление о бренде, аудитории и других нюансах. Даже для школьного проекта могут потребоваться средства, которые не так просто получить у родных и близких.

Содержание:

Начать с мыслей и прототипов

Чтобы запустить свое дело, полезно задуматься о том, где взять для этого деньги. Это необходимо, чтобы активировать в голове принципы финансового мышления, начать планировать, откладывать финансы и выбрать направление деятельности.«Как мне эффективнее вложить сумму Х? А если ее будет больше, как я ей распоряжусь?»

Для первых экспериментов в бизнесе не понадобятся деньги. Чтобы испечь домашнее печенье, можно попросить у мамы или бабушки все нужные ингредиенты. Точно так же помогут родители, если решиться зарабатывать мытьем окон или выпиливанием из дерева. Первый прототип — прямой путь, чтобы взять денег с настоящих клиентов и потом вложить их в бизнес.

Моей дочке было 12 лет, когда она увлеклась слаймами — антистресс-липучками. Свой первый слайм она сделала из домашних запасов клея, зубной пасты, шампуня и мыла. После чего она принесла его в школу — с этого начался ее первый финансовый проект и бизнес.

Одноклассницы были заинтересованы в ее слаймах, и дочка убедила меня дать ей деньги на закупку сырья: клея, загустителей и красителей. Она «продала» мне концепцию бизнеса: что и для кого она будет делать, а также сколько есть предзаказов.

В течение двух лет к нам присоединилась мама и подруга дочки. Они разделили роли: одна делала продукт, другая искала клиентов в школе и через соцсети. Их бизнес вырос до производства целых партий слаймов. Спустя время была арендована полка в магазине слаймеров и даже куплена реклама в соцсетях.

Однако самые крупные деньги дочь заработала на мастер-классах по созданию слаймов.

В 14 лет мой сын тоже пробовал себя в бизнесе — организовывал подростковые вечеринки. Он приходил ко мне за средствами. Главным его аргументом стало фото расписки: мама второго участника фирмы дала деньги ребятам. Я выделила деньги, но с условием возврата через месяц без процентов.

Взять деньги у трех F

Начинающего предпринимателя поддерживают три типа инвесторов: друзья, дураки и семья. По-английский это Friends, Fools, Family. Отсюда и пошло выражение «взять денег у трех F».

Друзья поддержат в любом начинании. Родителей придется обаять и убедить, чтобы защитить замысел. Но кто же такие «дураки»? Это отзывчивые люди из окружения, которые поверят в предпринимателя и затею. Таких на удивление много. Стоит просто попросить.

Другие источники денег

В начале пути помогают специальные гранты для школьников и студентов, а также конкурсы с денежными призами. Финансы выдаются на соревновательной основе: чей проект лучше продуман и описан, тот и заберет приз. Суммы поддержки колеблются от 10 тыс. до миллиона рублей. В большинстве случаев эти деньги не нужно возвращать.

Есть целый список бесплатных программ по развитию предпринимательства у школьников и студентов:

Международная олимпиада по экономике IEOx Winter Challenge от International Economics Olympiad;

Конференция «Наука для жизни» от «Городского методического центра»;

Олимпиада «Высшая проба» от Российского союза молодежи и НИУ ВШЭ;

Конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» от НИУ ВШЭ;

Идеатон для школьников Ideathon Junior от НИУ ВШЭ;

Всероссийских конкурс инновационных проектов от РЭУ им. Г. В. Плеханова;

Конкурс «Предприниматели будущего» от Академии «Просвещение»;

Конкурс «Большая перемена» от АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российского движения школьников;

Московский чемпионат по триатлону лидерских компетенций Soft Skills от «Профессионального самоопределения»;

Хакатон «Изобретатели будущего» и «Технологии будущего» от «Навыков будущего»;

«Бизнес-школа для детей» от Сбера.

Также поможет собрать деньги мой любимый способ — краудфандинг. Это народный сбор на проект от любых людей, которые хотят его поддержать. Денежные средства возвращать не нужно. А в качестве вознаграждения «инвесторы» получают памятные подарки и сувениры. Например, пробный экземпляр продукта или лимитированные товары. При этом поддержавший участник не становится совладельцем, но может стать клиентом.

Средний чек краудфандинга колеблется от 100 до 100 тыс. рублей. Цель, сумма и сроки сбора определяются автором проекта. На эти деньги также можно запустить рекламную кампанию. В краудфандинге важны не только результат и сумма сбора, но и количество пользователей, «проголосовавших рублей» за проект.

Этот вариант подойдет для творческих проектов: съемки фильма, издания книги, открытия галереи и других. Но нередко его используют и для других инициатив.

Если же различные принципы не позволяют просить денег с людей, можно начать с краудсорсинга — силы толпы. Это сбор эмоций от людей: лайков, репостов и реакций.

Группа моих студентов принесла на экзамен по предпринимательству такое решение. Ребята решили сделать в вузе арт-пространство. Они сделали страничку на конструкторе Tilda, где рассказали об идее и расположили внизу страницы три кнопки:

Поддержать проект на 100 рублей;

Поддержать проект на 1 тыс. рублей;

Поддержать проект на 10 тыс. рублей.

При нажатии на них выскакивало сообщение: «Как здорово, что Вы поверили в нас. Ваш голос услышан и записан. Мы вернемся к Вам с деталями о проекте очень скоро». Ребята замерили количество нажатий и посчитали, что могли бы собрать более 100 тыс. рублей за неделю.

Краудфандинг сам себя не запустит — необходимо привлечь внимание к сбору. Чем больше охватить людей, тем выше шансы собрать стартовый капитал. Так что после публикации проекта лучше звать своих друзей и просить шерить и репостить сообщения о сборе.

Для краудфандинга в России действуют две тематические платформы — Planeta.ru и Boomstarter.ru. Они помогают авторам грамотно описать проекты, структурируют и направляют сбор в нужное русло, следят за поступлениями денег и помогают набрать аудиторию через свои рассылки.

Фото на обложке: Unsplash // Fabian Blank