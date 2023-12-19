Как выиграть грант на развитие бизнеса

В октябре 2023 команда сервиса Rookee получила грант на развитие бизнеса. Директор по развитию Rookee Алексей Романенков поделился рекомендациями по участию в грантовых конкурсах.

Кому и когда стоит задуматься о получении гранта

Если у вас есть гипотеза и четкий бизнес-план, есть смысл поучаствовать в грантовом конкурсе. Существуют гранты на создание и тестирование новых технологий, на масштабирование существующего успешного проекта, на реализацию за рубежом. Многие фонды предлагают финансирование для стартапов и малых предприятий: например, команда Rookee участвовала в конкурсе Фонда содействия инновациям по программе «Старт-1». Это возможность получить финансирование на проверку гипотез и реализацию перспективных идей. Для молодого бизнеса подобный проект может стать отправной точкой и впоследствии принести прибыль.

Податься на грант может проект любой тематики. Например, среди победителей программы «Старт-1» были проекты устройства для наружного массажа сердца, SaaS-платформы для IT-специалистов, почвообрабатывающей машины, смазочного материала, оборудования для переработки автопокрышек и др. Как видите, довольно широкий разброс тематик и сфер применения.

Где искать финансирование для бизнеса

Различные гранты для поддержки бизнеса предлагают РФРИТ, Фонд содействия инновациям, Фонд Сколково и прочие организации. Если вы ищете финансирование, стоит подписаться на обновления этих и других фондов. Выбирайте программу под свои цели и особенности бизнеса: для небольших или крупных предприятий, для старта или для развития и т. д.

Для поиска грантов и информации о них можно использовать самые простые инструменты: поисковики и соцсети. У фондов, как правило, есть свои сайты и аккаунты в соцсетях для информирования. Также существуют неофициальные Telegram-каналы и чаты, которые собирают информацию о конкурсах и грантах — например, «Капитан Грантов» и «Гранты и льготы для IT».

Кроме того, крупные компании («Ростелеком», «Сбер», МТС и др.) инвестируют в предприятия, готовые работать в их экосистеме. Не стоит забывать и об отдельных инвесторах, которые вкладываются в стартапы под долю дохода. Ключевое отличие грантов от инвестиций — инвесторы ожидают возвращения выплаченных средств, а грантовые фонды нет, но только если выполнены требования, определенные программой.

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Что дальше: подготовка проекта и подача заявки

Перед тем как подать заявку на грант, ознакомьтесь с выбранной программой и убедитесь, что ваш проект соответствует ее требованиям и целям. На первом этапе необходимо зарегистрироваться на портале фонда и загрузить определенный набор документов.

Спустя время вам назначат дату защиты проекта. Перед ней необходимо проработать и отрепетировать питч, составить четкий план работ и подготовиться к вопросам комиссии. На сайте, в соцсетях или на YouTtube-канале фонда обычно размещают материалы, которые помогут подготовиться.

Также можно воспользоваться помощью специального консультанта — она особенно полезна, если это ваш первый опыт подачи заявки.

Учтите, что в случае победы в конкурсе вы будете обязаны выполнять заявленный вами план работ в отведенные сроки, поэтому опыт эксперта при составлении графика работ действительно пригодится. Найти грантового консультанта (его также называют специалистом по грантам или грантрайтером) можно через поисковик, на сайтах вакансий или в соцсетях для нетворкинга, таких как Tenchat.

Второй этап после подачи заявки — питч-презентация, во время которой вам нужно убедить комиссию в ценности вашей идеи. Вот несколько советов для подготовки к защите проекта:

Учитывайте временные рамки питча

Обычно на каждую презентацию выделяют ограниченное время. Например, во время участия в «Старт-1» ФСИ у нашего спикера было всего пять минут на выступление и 10 минут для ответов на вопросы. Репетируйте свой питч и внимательно следите за таймингом. Если не уложитесь в отведенное время, комиссия может прервать вас. Не читайте текст с презентаци

Комиссия уже ознакомилась с вашими материалами, питч — это возможность рассказать новые подробности и раскрыть ценность. Не перегружайте питч техническими подробностями

Следите, чтобы выступление было убедительным, интересным и понятным. Соблюдайте баланс между техническими деталями и аргументами о важности проекта. Исходите из того, что ваше выступление должно «продать» идею комиссии. Будьте готовы к вопросам комиссии

Вопросы будут формировать на основе вашего питча. Они могут касаться сути и планов проекта, а также того, какие методы и технологии вы используете.

Вопросы будут формировать на основе вашего питча. Они могут касаться сути и планов проекта, а также того, какие методы и технологии вы используете.

Что делать в случае провала

Отказ можно получить на всех этапах участия в грантовом конкурсе. Основания могут быть разные, например:

нецелевой проект;

неверный набор документов;

провальная питч-презентация;

невыполнение требований гранта.

Помните, нехватка ресурсов и страх провала не должны стать причинами отказа от хорошей идеи или интересной гипотезы. Не получили грант? Опускать руки не стоит: участие в конкурсе так или иначе принесет вашей команде опыт, с которым будет легче выиграть в следующий раз. Проанализируйте ситуацию и подумайте, как улучшить свой проект или питч.

Мы получили грант только со второй попытки. В первый раз команда подалась на грант летом 2022 года, но не прошла этап защиты проекта: «посыпались» на вопросах о технической стороне проекта.

Мы провели работу над ошибками, обновили и улучшили проект, а через полгода подались снова. В этот раз благодаря тщательной подготовке мы успешно защитились, а уже в октябре получили сообщение, что фонд поддержал нашу заявку.

Если вам не удалось получить грант с первого раза, пробуйте еще. Используйте любые возможности и участвуйте в конкурсах от разных фондов. Поставьте себе задачу регулярно подавать заявки на грант — это не только принесет необходимое финансирование, но и будет хорошим стимулом для генерации идей и развития вашего бизнеса. Удачи!

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Фото на обложке: Freepik