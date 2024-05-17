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Истории

Как использовать эффект центральной сцены, чтобы привлечь внимание к товару

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

В магазинах непопулярные товары раскладывают либо по углам стеллажа, либо на нижних полках. И это не случайно: согласно эффекту центральной сцены, мы склонны выбирать тот вариант, который находится посередине.

В материале — три способа применять этот прием, чтобы увеличить коэффициент конверсии.

Как использовать эффект центральной сцены, чтобы привлечь внимание к товару

В начале 1980-х годов скандинавский психолог Карл Халвор Тейген провел исследование, в ходе которого попросил людей выбрать число от 1 до 12. В 76% случаев участники называли четыре числа, расположенные посередине, а фаворитом стало число семь. Это показало, что в большинстве ситуаций наше внимание направлено к центру.

Спустя более чем 20 лет Ана Валенсуэла и Прия Рагубир провели обширное исследование, чтобы подтвердить эту теорию. Среди прочего они обнаружили, что люди склонны выбирать товары, расположенные в середине витрины или полки. Ученые назвали это эффектом центральной сцены.

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Если объект стоит в центре, это посылает подсознательный сигнал о его важности, что побуждает нас остановиться и сосредоточиться на нем. С помощью этого эффекта можно улучшить коэффициент конверсии — обратите внимание на эти способы.

Поместите самый важный продукт в середину

Это не обязательно должен быть товар, который вы хотите продать. Он также может служить приманкой, незаметно указывающей на лучший и более дорогой продукт.

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Всегда размещайте самые популярные и наиболее ценные продукты в середине списка. Некоторые бренды даже добавляют такие пометки, как «лучшая цена», «лучшее предложение», «самый популярный».

Скриншот: Crazy Egg

Именно эти товары часто приносят компании наибольшую прибыль.

Разместите призыв к действию в центре лендинга

На хорошей целевой странице есть один понятный призыв к действию, а на отличной — он расположен посередине.

Скриншот: Wix

В таком случае дополнительный текст и объяснения не требуются.

Не размещайте важные детали по краям

Это делает их «невидимыми». Как показало исследование, люди не замечают то, что находится по краям, из-за определенного набора социальных и культурных норм.

  • Если студент хочет избежать внимания профессора, он выбирает место в углу.
  • Во время совещаний сотрудники более низкого ранга садятся по бокам от руководителей.
  • Наименее популярные товары раскладывают по углам стеллажа или на нижних полках.

Таким образом, чтобы продать продукт, его не следует размещать в углу рекламного объявления или целевой страницы. С другой стороны, это подходящее место для тех деталей, к которым вы не хотите привлекать внимание, но которые необходимо указать (например, отказ от ответственности или недостаток продукта).

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Фото на обложке: TanyaJoy / Shutterstock

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