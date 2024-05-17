Как использовать эффект центральной сцены, чтобы привлечь внимание к товару

В материале — три способа применять этот прием, чтобы увеличить коэффициент конверсии.

В магазинах непопулярные товары раскладывают либо по углам стеллажа, либо на нижних полках. И это не случайно: согласно эффекту центральной сцены, мы склонны выбирать тот вариант, который находится посередине.

В начале 1980-х годов скандинавский психолог Карл Халвор Тейген провел исследование, в ходе которого попросил людей выбрать число от 1 до 12. В 76% случаев участники называли четыре числа, расположенные посередине, а фаворитом стало число семь. Это показало, что в большинстве ситуаций наше внимание направлено к центру.

Спустя более чем 20 лет Ана Валенсуэла и Прия Рагубир провели обширное исследование, чтобы подтвердить эту теорию. Среди прочего они обнаружили, что люди склонны выбирать товары, расположенные в середине витрины или полки. Ученые назвали это эффектом центральной сцены.

Если объект стоит в центре, это посылает подсознательный сигнал о его важности, что побуждает нас остановиться и сосредоточиться на нем. С помощью этого эффекта можно улучшить коэффициент конверсии — обратите внимание на эти способы.

Поместите самый важный продукт в середину

Это не обязательно должен быть товар, который вы хотите продать. Он также может служить приманкой, незаметно указывающей на лучший и более дорогой продукт.

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Всегда размещайте самые популярные и наиболее ценные продукты в середине списка. Некоторые бренды даже добавляют такие пометки, как «лучшая цена», «лучшее предложение», «самый популярный».

Скриншот: Crazy Egg

Именно эти товары часто приносят компании наибольшую прибыль.

Разместите призыв к действию в центре лендинга

На хорошей целевой странице есть один понятный призыв к действию, а на отличной — он расположен посередине.

Скриншот: Wix

В таком случае дополнительный текст и объяснения не требуются.

Не размещайте важные детали по краям

Это делает их «невидимыми». Как показало исследование, люди не замечают то, что находится по краям, из-за определенного набора социальных и культурных норм.

Если студент хочет избежать внимания профессора, он выбирает место в углу.

Во время совещаний сотрудники более низкого ранга садятся по бокам от руководителей.

Наименее популярные товары раскладывают по углам стеллажа или на нижних полках.

Таким образом, чтобы продать продукт, его не следует размещать в углу рекламного объявления или целевой страницы. С другой стороны, это подходящее место для тех деталей, к которым вы не хотите привлекать внимание, но которые необходимо указать (например, отказ от ответственности или недостаток продукта).

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