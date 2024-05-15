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Истории

Заблуждение нирваны: как продвигать несовершенный товар, чтобы он понравился даже перфекционисту

Истории
Дарья Васильева
Дарья Васильева

Редактор отдела переводов

Угодить покупателям всегда трудно: люди склонны мечтать о недостижимом, и даже самый хороший товар будет уступать образу в их голове. Как избежать психологической ловушки перфекционистов и заставить их полюбить ваш продукт, читайте в материале.

Заблуждение нирваны: как продвигать несовершенный товар, чтобы он понравился даже перфекционисту

Как когда-то сказал Вольтер, лучшее — враг хорошего.

И тем не менее мы постоянно пытаемся достичь идеала.

От саморазвития до поиска работы и даже свиданий — в нашем поведении и желаниях глубоко укоренилось стремление к совершенству.

Люди склонны ждать невозможного. Мы сравниваем реальные вещи с идеальными аналогами, которых просто не существует.

Это называется «Заблуждение нирваны». Нет, не в честь рок-группы, а в честь буддистского слова, означающего «совершенство».

В 1969 году экономист Гарольд Демсец был разочарован тем, что политики всегда предлагали выбор между идеальным сценарием и реальным порядком вещей.

Он назвал это «подходом нирваны».

Это касается и любых других стороны жизни. Вы смотрите на новую страницу-лендинг. Она хороша, но вы хотите сделать ее идеальной, хотя она и так обеспечивает хорошую конверсию.

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Если мы говорим о маркетинге, то аудитория часто оценивает товары с позиции нирваны.

Да, продукт хорош. Но он не идеален. И даже если позиционировать его как таковой, он все равно не сможет превзойти совершенный образ, который уже сложился в воображении клиента.

Так как же обойти и даже использовать в свою пользу мышление нирваны?

Есть три способа.

«Почти совершенство»

Можно ли угодить перфекционисту? Нет. И убедить его в том, что товар идеален, тоже не получится — перфекционисты всегда будут сравнивать его с чем-то нереальным.

Но «мышление нирваны» можно обмануть, выбрав стратегию «ничто не идеально, но наш товар чертовски близок к этому».

Выберите совершенный результат, которого не может достичь ни один продукт, и позиционируйте себя как «почти идеал».

Знаете, кто успешно это делает? Mastercard. Их «бесценная» кампания, которая длится уже десятилетия.

Рекламная кампания Mastercard

Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть Mastercard. Фото: Stackedmarketer

Сместите фокус «совершенства»

Что если аудитория может достичь идеала, но ищет его не там?

Можно сместить фокус от поиска идеального решения и предложить другой способ, решающий ту же проблему.

Звучит запутано? Вот пример:

Рекламная кампания Bobbi Brown

Замечайте идеальную кожу, а не косметику. Фото: Stackedmarketer

Бобби Браун делает любопытную вещь. Она продает средства по уходу за кожей, но переключает внимание аудитории и заставляет пользователей поверить, что они всё время искали не то.

И предлагает им альтернативу.

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Покажите постепенные улучшения

Помните высказывание Вольтера, которое мы упоминали выше?

Заблуждение нирваны не дает нам оценить конечный продукт, так как мы ищем идеал.

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Покажите постоянные, постепенные улучшения, а не итог. Конечный результат никогда не будет достаточно хорош. Но всем нравится видеть, как постепенно к нему приближаешься.

Рекламная кампания Nike

Хороший пример — кампания Nike «Я только лучше». Фото: Stackedmarketer

Что может быть хуже, чем не заканчивать начатое? Никогда не начинать.

Слоган находит отклик, так как реалистично изображает, сколько времени и усилий надо потратить, чтобы достичь фитнес-целей. И резко контрастирует с рекламными кампаниями, обещающими быстрые решения или немедленные результаты.

Как раз поэтому истории о создании и изменении продукта настолько эффективны.

Источник.

Фото на обложке Unsplash

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