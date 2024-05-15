Заблуждение нирваны: как продвигать несовершенный товар, чтобы он понравился даже перфекционисту

Угодить покупателям всегда трудно: люди склонны мечтать о недостижимом, и даже самый хороший товар будет уступать образу в их голове. Как избежать психологической ловушки перфекционистов и заставить их полюбить ваш продукт, читайте в материале.

Как когда-то сказал Вольтер, лучшее — враг хорошего.

И тем не менее мы постоянно пытаемся достичь идеала.

От саморазвития до поиска работы и даже свиданий — в нашем поведении и желаниях глубоко укоренилось стремление к совершенству.

Люди склонны ждать невозможного. Мы сравниваем реальные вещи с идеальными аналогами, которых просто не существует.

Это называется «Заблуждение нирваны». Нет, не в честь рок-группы, а в честь буддистского слова, означающего «совершенство».

В 1969 году экономист Гарольд Демсец был разочарован тем, что политики всегда предлагали выбор между идеальным сценарием и реальным порядком вещей.

Он назвал это «подходом нирваны».

Это касается и любых других стороны жизни. Вы смотрите на новую страницу-лендинг. Она хороша, но вы хотите сделать ее идеальной, хотя она и так обеспечивает хорошую конверсию.

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Если мы говорим о маркетинге, то аудитория часто оценивает товары с позиции нирваны.

Да, продукт хорош. Но он не идеален. И даже если позиционировать его как таковой, он все равно не сможет превзойти совершенный образ, который уже сложился в воображении клиента.

Так как же обойти и даже использовать в свою пользу мышление нирваны?

Есть три способа.

«Почти совершенство»

Можно ли угодить перфекционисту? Нет. И убедить его в том, что товар идеален, тоже не получится — перфекционисты всегда будут сравнивать его с чем-то нереальным.

Но «мышление нирваны» можно обмануть, выбрав стратегию «ничто не идеально, но наш товар чертовски близок к этому».

Выберите совершенный результат, которого не может достичь ни один продукт, и позиционируйте себя как «почти идеал».

Знаете, кто успешно это делает? Mastercard. Их «бесценная» кампания, которая длится уже десятилетия.

Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть Mastercard. Фото: Stackedmarketer



Сместите фокус «совершенства»

Что если аудитория может достичь идеала, но ищет его не там?

Можно сместить фокус от поиска идеального решения и предложить другой способ, решающий ту же проблему.

Звучит запутано? Вот пример:

Замечайте идеальную кожу, а не косметику. Фото: Stackedmarketer

Бобби Браун делает любопытную вещь. Она продает средства по уходу за кожей, но переключает внимание аудитории и заставляет пользователей поверить, что они всё время искали не то.

И предлагает им альтернативу.

Покажите постепенные улучшения

Помните высказывание Вольтера, которое мы упоминали выше?

Заблуждение нирваны не дает нам оценить конечный продукт, так как мы ищем идеал.

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Покажите постоянные, постепенные улучшения, а не итог. Конечный результат никогда не будет достаточно хорош. Но всем нравится видеть, как постепенно к нему приближаешься.

Хороший пример — кампания Nike «Я только лучше». Фото: Stackedmarketer

Что может быть хуже, чем не заканчивать начатое? Никогда не начинать.

Слоган находит отклик, так как реалистично изображает, сколько времени и усилий надо потратить, чтобы достичь фитнес-целей. И резко контрастирует с рекламными кампаниями, обещающими быстрые решения или немедленные результаты.

Как раз поэтому истории о создании и изменении продукта настолько эффективны.

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