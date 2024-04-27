«Ошибка думать, что деньги правят успехом»: 10 советов бизнесу для эффективного онлайн-продвижения

В 2024 году выход бизнеса в онлайн — необходимость. О том, с чего начать, чтобы не слить бюджет, как определить инструменты для продвижения и на чем сэкономить, рассказала Елена Королёва, digital-стратег маркетингового агентства Demis Group.

Основы продвижения — без чего нельзя начинать путь в онлайн

У каждой компании есть своя точка А — фундамент, на котором выстраивается все остальное. Парадокс в том, что вне зависимости от масштаба бизнес сталкивается с одними и теми же проблемами в плане продвижения. Нет понимания, как и на какие площадки выходить и что делать.

Часто полагают, что дело в деньгах. Однако это заблуждение: даже щедрый бюджет может не принести ожидаемый результат, если расходовать его нерационально.

Совет 1: Не думайте, что деньги правят продвижением

Решения можно всегда оптимизировать под текущий бюджет. Главное продумать продвижение в соответствии с ценностями бренда, ведь самый крутой амбассадор будет бесполезным, если действует в отрыве от миссии компании. Самое масштабное присутствие в интернете не поможет закрыть бизнес-цели, если контент на этих площадках нелогичный и не отвечает принципам омниканальности — объединению каналов продвижения в единую систему.

Совет 2: Знайте конкурентов, но не спешите следовать их стратегии успеха

Многие ошибочно полагают, что стратегия нужна только для крупного бизнеса. Еще одно убеждение: стратегия — это четкий план, которому важно следовать. Некоторые спрашивают себя: «зачем нам стратегия, когда рынок штормит? Надо действовать по факту».

В этом есть доля логики. Я уверена, что успех за быстрыми решениями и за теми участниками рынка, которые умеют мгновенно адаптироваться к реалиям. Но есть нюанс — принять грамотное решение в моменте сложно, если нет четкого понимания ситуации, своих слабых сторон и преимуществ.

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Совет 3: Будьте самокритичны и признавайте свои слабые стороны

Digital-стратегия — не пошаговый план. Это вектор развития с учетом приоритетов компании, особенностей рынка и желаемой точки успеха. Даже в одной нише могут находиться разные бизнесы, и подход к их продвижению может сильно отличаться.

Совет 4: Определяйте свои сильные стороны Нужна ли digital-стратегия на старте? Однозначно, да. Вопрос лишь в ее масштабе. В 2024 году обязательно присутствие бренда на онлайн-площадках. Только в нашей стране число онлайн-пользователей уже превысило 130 млн человек. И среди них однозначно есть ваши клиенты — действующие и будущие. Работа в этом направлении помогает: получить клиентов в моменте с помощью рекламных интеграций;

заручиться лояльностью аудитории;

сделать компанию более узнаваемой;

продемонстрировать ценности бренда для новой аудитории. Совет 5: Ищите новые точки соприкосновения с аудиторией Важно изучать свою аудиторию, искать пути решения ее проблем и задач. Классическая воронка привлечения лидов проста: о вашей компании должны узнать и заинтересоваться ею настолько, чтобы быть готовыми приобрести ваши продукты и услуги. Онлайн-инструменты помогают закрывать задачи на всех этапах этой воронки. По теме: 5 ключей к успешному бизнесу для начинающего предпринимателя Совет 6: Если на площадке нет ваших конкурентов, попробуйте понять почему Любая стратегия, даже небольшая, начинается с аналитики — вашей точки А, а также сферы, в которой вы продвигаетесь. Важно уделить внимание: ключевым метрикам: что происходит с показателями сейчас, в чем основная проблема;

исследованию рынка;

предыстории маркетинговых активностей в компании;

актуальным бизнес-процессам, потому что они могут усиливать или ослаблять работу отдела маркетинга. Совет 7: Не полагайтесь на свои ощущения, доверяйте цифрам и исследованиям На основе статистики можно выделить ключевые ошибки и удачные решения, а также выдвинуть гипотезы развития. Если у бизнеса есть проблемы — признавать их и искать пути решения. Прелесть маркетинга в том, что он позволяет использовать самые разные инструменты как точечно, так и в комплексе. Для этого нужно правильно определить маркетинговый бюджет и бизнес-цели. Совет 8: Не делайте всё и сразу Не нужно использовать все площадки и инструменты сразу. Если площадка популярна, но вы не понимаете, может ли она сработать, отложите ее до лучших времен. Важно понять, при каких условиях цели будут считаться достигнутыми и какие инструменты могут в этом помочь. Например, цель — продать все квартиры в конкретном доме. С одной стороны, можно запустить конкретные рекламные предложения с помощью контекстной рекламы. С другой — завести соцсети и запустить SEO-продвижение. Второй путь может привести нас к продажам, но это долго. В рамках этих работ требуется время на раскачку. Первый вариант будет более простым и эффективным в рамках исходной задачи. Но если застройщик хочет получать лиды стабильно в долгосрочной перспективе, вложения в SEO, а также работа с соцсетями и репутацией имеет смысл. Стабильные лиды приходят к той компании, которая известна аудитории и которой она доверяет. Совет 9: Не бегите за лидами, а попробуйте понять, как они к вам приходят Здесь нас спасает приоритизация услуг. Стратегия позволяет определить точки роста и оптимальные пути к ним. Задайте себе вопросы: на чем мы можем заработать уже сейчас?

что перспективно в рамках гипотез, но трудно предсказуемо?

можем ли мы рисковать и тратить бюджет на креативные, но спорные идеи? Эти вопросы помогут понять, как привлечь лидов. Совет 10: Не пренебрегайте аналитикой и тестом гипотез Аналитика кажется бесполезной и нудной работой. Но это та база, с которой стоит начать, если вы не понимаете, как выйти на рынок, улучшить продажи или даже спасти компанию от закрытия. Проверку гипотез и аналитику можно делегировать экспертам — они смогут указать на пробелы в вашей стратегии. Потому что нет бизнесов без проблем, но есть точки роста, которые вы можете использовать уже сейчас. Фото на обложке: Freepik