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«Ошибка думать, что деньги правят успехом»: 10 советов бизнесу для эффективного онлайн-продвижения

Колонки
Елена Королёва
Елена Королёва

Digital-стратег маркетингового агентства Demis Group

Алия Бабикова

В 2024 году выход бизнеса в онлайн — необходимость. О том, с чего начать, чтобы не слить бюджет, как определить инструменты для продвижения и на чем сэкономить, рассказала Елена Королёва, digital-стратег маркетингового агентства Demis Group.

«Ошибка думать, что деньги правят успехом»: 10 советов бизнесу для эффективного онлайн-продвижения

 

Основы продвижения — без чего нельзя начинать путь в онлайн

У каждой компании есть своя точка А — фундамент, на котором выстраивается все остальное. Парадокс в том, что вне зависимости от масштаба бизнес сталкивается с одними и теми же проблемами в плане продвижения. Нет понимания, как и на какие площадки выходить и что делать.

Часто полагают, что дело в деньгах. Однако это заблуждение: даже щедрый бюджет может не принести ожидаемый результат, если расходовать его нерационально.

 

Совет 1: Не думайте, что деньги правят продвижением 

Решения можно всегда оптимизировать под текущий бюджет. Главное продумать продвижение в соответствии с ценностями бренда, ведь самый крутой амбассадор будет бесполезным, если действует в отрыве от миссии компании. Самое масштабное присутствие в интернете не поможет закрыть бизнес-цели, если контент на этих площадках нелогичный и не отвечает принципам омниканальности — объединению каналов продвижения в единую систему.

 

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Совет 2: Знайте конкурентов, но не спешите следовать их стратегии успеха 

Многие ошибочно полагают, что стратегия нужна только для крупного бизнеса. Еще одно убеждение: стратегия — это четкий план, которому важно следовать. Некоторые спрашивают себя: «зачем нам стратегия, когда рынок штормит? Надо действовать по факту».

В этом есть доля логики. Я уверена, что успех за быстрыми решениями и за теми участниками рынка, которые умеют мгновенно адаптироваться к реалиям. Но есть нюанс — принять грамотное решение в моменте сложно, если нет четкого понимания ситуации, своих слабых сторон и преимуществ.

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Совет 3: Будьте самокритичны и признавайте свои слабые стороны

Digital-стратегия — не пошаговый план. Это вектор развития с учетом приоритетов компании, особенностей рынка и желаемой точки успеха. Даже в одной нише могут находиться разные бизнесы, и подход к их продвижению может сильно отличаться.

 

Совет 4: Определяйте свои сильные стороны

Нужна ли digital-стратегия на старте? Однозначно, да. Вопрос лишь в ее масштабе. В 2024 году обязательно присутствие бренда на онлайн-площадках. Только в нашей стране число онлайн-пользователей уже превысило 130 млн человек. И среди них однозначно есть ваши клиенты — действующие и будущие.

Работа в этом направлении помогает:

  • получить клиентов в моменте с помощью рекламных интеграций;
  • заручиться лояльностью аудитории;
  • сделать компанию более узнаваемой;
  • продемонстрировать ценности бренда для новой аудитории.

 

Совет 5: Ищите новые точки соприкосновения с аудиторией

Важно изучать свою аудиторию, искать пути решения ее проблем и задач. Классическая воронка привлечения лидов проста: о вашей компании должны узнать и заинтересоваться ею настолько, чтобы быть готовыми приобрести ваши продукты и услуги. Онлайн-инструменты помогают закрывать задачи на всех этапах этой воронки.

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Совет 6: Если на площадке нет ваших конкурентов, попробуйте понять почему

Любая стратегия, даже небольшая, начинается с аналитики — вашей точки А, а также сферы, в которой вы продвигаетесь. Важно уделить внимание:

  • ключевым метрикам: что происходит с показателями сейчас, в чем основная проблема;
  • исследованию рынка;
  • предыстории маркетинговых активностей в компании;
  • актуальным бизнес-процессам, потому что они могут усиливать или ослаблять работу отдела маркетинга.

 

Совет 7: Не полагайтесь на свои ощущения, доверяйте цифрам и исследованиям

На основе статистики можно выделить ключевые ошибки и удачные решения, а также выдвинуть гипотезы развития. Если у бизнеса есть проблемы — признавать их и искать пути решения. 

Прелесть маркетинга в том, что он позволяет использовать самые разные инструменты как точечно, так и в комплексе. Для этого нужно правильно определить маркетинговый бюджет и бизнес-цели.

 

Совет 8: Не делайте всё и сразу

Не нужно использовать все площадки и инструменты сразу. Если площадка популярна, но вы не понимаете, может ли она сработать, отложите ее до лучших времен. 

Важно понять, при каких условиях цели будут считаться достигнутыми и какие инструменты могут в этом помочь. 

Например, цель — продать все квартиры в конкретном доме. С одной стороны, можно запустить конкретные рекламные предложения с помощью контекстной рекламы. С другой — завести соцсети и запустить SEO-продвижение.

Второй путь может привести нас к продажам, но это долго. В рамках этих работ требуется время на раскачку. Первый вариант будет более простым и эффективным в рамках исходной задачи.

Но если застройщик хочет получать лиды стабильно в долгосрочной перспективе, вложения в SEO, а также работа с соцсетями и репутацией имеет смысл. Стабильные лиды приходят к той компании, которая известна аудитории и которой она доверяет.

 

Совет 9: Не бегите за лидами, а попробуйте понять, как они к вам приходят

Здесь нас спасает приоритизация услуг. Стратегия позволяет определить точки роста и оптимальные пути к ним. 

Задайте себе вопросы:

  • на чем мы можем заработать уже сейчас?
  • что перспективно в рамках гипотез, но трудно предсказуемо? 
  • можем ли мы рисковать и тратить бюджет на креативные, но спорные идеи?

Эти вопросы помогут понять, как привлечь лидов.

 

Совет 10: Не пренебрегайте аналитикой и тестом гипотез 

Аналитика кажется бесполезной и нудной работой. Но это та база, с которой стоит начать, если вы не понимаете, как выйти на рынок, улучшить продажи или даже спасти компанию от закрытия.

Проверку гипотез и аналитику можно делегировать экспертам — они смогут указать на пробелы в вашей стратегии. Потому что нет бизнесов без проблем, но есть точки роста, которые вы можете использовать уже сейчас.

Фото на обложке: Freepik

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