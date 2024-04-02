6 рисков для владельцев телеграм-каналов

Основатель и CEO компании JP Promo Антон Данилов вместе со своей командой проанализировал продвижение более 800 каналов и рассказал, какие основные риски существуют для их владельцев и как их предотвратить.

Любой владелец телеграм-канала стремится, чтобы этот ресурс приносил не только пользу аудитории, но и прибыль ему. Основной источник прибыли канала — размещение рекламных постов. Но не все владельцы каналов знают, как правильно разместить на канале платную рекламу. Иногда неопытный автор может даже утратить канал и понести убытки, если не будет соблюдать меры предосторожности.

Содержание:

Риск первый. Попытки угона аккаунта под видом размещения рекламы

Подобное мошенничество происходит всегда по схожей схеме. К владельцу аккаунта обращается частное лицо, компания или рекламное агентство под видом рекламодателя. Довольно часто мошенники представляются сотрудниками «Яндекса», «Скиллбокса», «Авито» и других крупных компаний, которые вкладывают большие деньги в закупку рекламы в Телеграм.

После того как владелец канала отправит сообщение с условиями размещения рекламы, злоумышленник присылает владельцу канала фишинговую ссылку и просит выгрузить статистику с какого-то сайта (типа Tgstat.ru, но с измененным доменом).

В других ситуациях мошенник присылает документ под видом рекламного креатива, открыв который, собственник канала получает троян.

В обоих случаях мошенник может похитить аккаунт. Чтобы уберечься от этого риска, владельцу канала нужно становиться профессиональным игроком рынка — продавцом рекламы — и буквально с первых слов собеседника понимать, добросовестный перед ним рекламодатель или мошенник.

Рекомендации. Наша команда выделяет два базовых правила безопасности, которые необходимо соблюдать всем владельцам телеграм-каналов:

1) Не показывайте юзернейм аккаунта, владеющего каналом. Вместо этого для контакта в описании канала указывайте другой аккаунт.

2) Не открывайте документы, присланные вам от неизвестных пользователей, на ценном для вас аккаунте и устройстве. Используйте для этого отдельное устройство и аккаунт.

Риск второй. Предложение «рекламного менеджера»

В нашей практике есть множество кейсов, когда на владельца более-менее развитого, но не избалованного рекламными доходами телеграм-канала выходит некий персонаж. Назовем его Иван Иванов.

Он предлагает владельцу услуги по продвижению и готов работать за процент от привлеченной рекламы. Ничего не подозревающий владелец телеграм-канала обозначает Ивана Иванова как контактное лицо и и ждет дохода.

В это время мошенник начинает продавать рекламу в данном канале, но все деньги кладет себе в карман. После чего исчезает. А к владельцу канала поступают совершенно обоснованные претензии: мы оплатили рекламу — где она?

Рекомендация. Чтобы не попасть на такого мошенника, надо внимательно проверять входящие предложения и документально оформлять отношения с контрагентами. Если это действительно мошенник, он откажется подписывать с вами договор, присылать скан паспорта и раскрывать свою личность.

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Риск третий. Проблема самостоятельного продвижения своего канала

Во многих тематиках сильно завышены цены на закупку рекламы. Поэтому раскрутить канал с нуля без помощи профессионалов достаточно сложно. И неоправданно дорого.

Большинство авторов каналов не знают, какими инструментами пользоваться для эффективного продвижения в Телеграме. Поэтому совершают ошибки.

Также мы периодически получаем информацию о том, что тот или иной телеграм-канал получил от неопытного рекламодателя деньги за размещение рекламы, после чего перестал выходить на связь и рекламу не разместил.

Либо оказывается, что человек, с которым велись переговоры и которому перечислены деньги за рекламу, никакого отношения к данному каналу не имеет.

Рекомендация. Чтобы не потерять деньги на этапе изначального продвижения рекламного канала, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Если вы решили действовать самостоятельно, то каждый канал, в котором вы собираетесь рекламироваться, нужно изучить не менее тщательно, чем врача, к которому намерены лечь на операцию, либо банк, куда намерены отнести свои деньги.

Риск четвертый. Заход спам-ботов в комментарии под постами

Как только у владельца канала выходит новый пост, спам-боты начинают активно комментировать его. Казалось бы, растет активность, это хорошо.

Но эти комментарии генерирует нейросеть, опираясь на тематику поста. Основная задача таких спам-ботов — обратить на себя внимание реальных подписчиков и увести их на другой аккаунт, на внешнюю ссылку или на предложение какого-то продукта.

Проблема здесь кроется в том, что все эти ботовые аккаунты постоянно превращаются в удаленные и большими партиями «отваливаются» с каналов. Статистика каналов выглядит плохо, а предотвратить их появление в канале практически невозможно. Определенный процент отписок обусловлен именно наличием таких спам-ботов в числе подписчиков.

Рекомендация. Уберечься от данного риска можно только одним способом: относитесь к своему телеграм-каналу максимально серьезно. Канал — это ваш актив. Поэтому проверять активности реальной аудитории или спам-ботов нужно постоянно. Если количество подписчиков внезапно увеличилось, это повод насторожиться. В случае такой атаки необходимо срочно блокировать спамеров, чтобы их владельцы теряли деньги на покупке новых аккаунтов.

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Риск пятый. Вероятность накрутки просмотров от конкурентов и последующая жалоба от них

Такая нечестная конкурентная борьба случается довольно часто с молодыми, но быстро растущими телеграм-каналами.

Предположим, у вас классный авторский контент, а кто-то, кто не может делать его так же хорошо, но хочет продавать рекламу в этой же тематике, подписывает на вас большое количество дешевых ботов, которые почти сразу начинают отписываться.

Статистика вашего канала обрушивается, и на вас пишут жалобу. Вы получаете метку scam. Это означает, что канал подозревается в мошенничестве. Либо начинается откровенный шантаж владельца канала, чтобы тот заплатил, например, 30 тыс. рублей за прекращение подобных атак.

Нередко бывает и так, что шантаж начинается после покупки у вас рекламы и под предлогом того, что от вашего канала рекламодателю не пришло значительное количество ЦА. Последний начинает грозить вам «метками» на сайтах-сервисах аналитики, если вы не вернете ему потраченные деньги.

Рекомендация. Решение здесь только одно: перестать реагировать на угрозы шантажистов, ведь никаких гарантий прекращения атак быть не может. Для того чтобы пресечь такие действия, нужно обращаться в специализированные компании. Самостоятельно решить эту проблему сложно.

Риск шестой. Получение «метки» от Telemetr.me

Красную метку от сервиса Telemetr.me можно получить, если канал подозревается в наличии ботов среди подписчиков и накруток просмотров. Такая «метка» приводит к тому, что действующие рекламодатели покидают канал, а новые вообще не приходят. Проблемой является то, что критерии появления «метки» нигде четко не прописаны, а функцию наложения подобных «санкций» сервис присвоил себе самостоятельно, что сильно возмущает владельцев рекламных телеграм-каналов.

Рекомендация. К сожалению, решить эту проблему пока можно только через суд. Радикальным решением будет появление других мощных аналогичных сервисов в этой сфере, т.е. развитие здоровой конкуренции.

Таким образом, чтобы обезопасить свой телеграм-канал и успешно продвигать его, нужно следовать простым правилам:

иметь запасной смартфон и телеграм-аккаунт для размещения рекламы в собственном канале, с которых и открываем все присылаемые материалы;

заключать договор на рекламные услуги, предварительно проверив личность контрагента;

тщательно отбирать и проверять те каналы, в которых вы планируете разместить свою рекламу;

контролировать динамику роста подписчиков канала, чтобы сразу выявить и заблокировать спам-ботов;

не поддаваться на попытки шантажа;

обращаться к профессионалам. Это будет дешевле, чем потерять раскрученный и приносящий прибыль канал.

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