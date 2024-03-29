Как эффективно продвигаться на маркетплейсах в 2024 году

В современном мире набравшего огромную популярность eCommerce маркетплейсы становятся все более эффективным способом продвижения товаров. Как не упустить важные изменения и не потеряться среди селлеров на онлайн-площадках? Вместе с экспертами Анабара рассматриваем ключевые тренды и подходы, которые помогут бизнесу успешно продвигаться на маркетплейсах в 2024 году.

Рынок маркетплейсов в России: тренды и перспективы

Российские маркетплейсы можно условно поделить на три разновидности. Это крупные площадки, на которых продаются разнообразные товары (универсальные маркетплейсы), а также нишевые B2B- и B2C-маркетплейсы.

Наибольшей популярностью обладает первая категория. Именно она получила толчок для усиленного развития во время пандемии и продолжает активно развиватьсям по сей день. Первые места на российском рынке среди самых востребованных у покупателей маркетплейсов, согласно рейтингу Data Insight, занимают Wildberries и Ozon.

Кроме того, резко нарастил долю на рынке онлайн-торговли продовольственных товаров Мегамаркет. Теперь он входит в топ-3 маркетплейсов, показало исследование INFOLine e-Grocery. Из отчёта следует, что Мегамаркет прямо сейчас — самый быстрорастущий маркетплейс в России. Его общий оборот за IV квартал составил 173,9 млрд рублей — выше только у Wildberries и Ozon. Помимо продаж о росте свидетельствует, например, и резкий рост поисковых запросов Мегамаркета (+232%, до 13 млн) за год.

Рост конкуренции на маркетплейсах с каждым месяцем все увеличивается. К примеру, в категории «Одежда» наблюдается следующая статистика.

За февраль 2024:

За январь 2024:

В феврале в нише «Одежда» увеличилось количество товаров в продаже на 78850 — почти на 2%. С каждым месяцем на площадки заходят новые продавцы, а также увеличивают свою ассортиментную матрицу уже опытные селлеры.

Что касается трендов, можно выделить три основных: популяризацию площадок в регионах (согласно исследованию Tinkoff eCommerce), персонализацию предложений для покупателей и упрощение воронки продаж.

При выходе на маркетплейсы сейчас стоит рассчитывать не только на столичных покупателей, но и обеспечивать комфортные условия покупок для жителей регионов. Персонализацию предложений способна обеспечить правильная работа с алгоритмами площадок и внимание к действиям конкурентов. Что касается упрощения воронки продаж — чем меньше действий покупателю нужно совершить для покупки и чем больше ключевой информации он получает сразу, тем выше конверсия.

Как видим, маркетплейсы сейчас активно растут — а вместе с ними и конкуренция в сегменте. Чтобы ее выдержать и не остаться позади, селлерам необходимо следить за трендами и использовать актуальные инструменты и стратегии продвижения.

3 стратегии продвижения, которые уже не работают

Самовыкуп

Такая стратегия уже давно не работает. Маркетплейсы следят за подобными «накрутками» и штрафуют недобросовестных продавцов, поэтому делать ставку стоит на честные и экологичные способы продвижения.

Подобные сервисы для искусственного самовыкупа в большинстве своем уже переквалифицировались и начали оказывать другие услуги, что также говорит о потере актуальности такого способа.

Огромное количество ключевых запросов в карточке

Раньше это было популярной стратегией. Наверняка многим покупателям попадались подобные товары с огромным массивом ключевых запросов в карточке: «подарок маме, бабушке, дочери, сестре»... Часто указывались даже нерелевантные ключи — лишь бы больше.

Сейчас этот способ уже не работает, а только засоряет карточку товара. Ставку стоит делать на релевантность указанной информации.

Повторение за успешными конкурентами

На заре развития маркетплейсов такой подход срабатывал: методы продвижения только развивались. По-прежнему важно наблюдать за тем, что делают конкуренты, однако не стоит просто их копировать.

Анализируйте поведение другие селлеров и внедряйте только самые эффективные практики.

На какие аспекты в продвижении стоит сделать ставку

Рассмотрим, какие стратегии по отстройке от конкурентов актуальны в 2024 году — экспертным мнением поделились аналитики Анабара, сертифицированного партнера Wildberries.

Контент

Рекомендуем анализировать обложки конкурентов и подмечать тренды. Например, посмотрим на выдачу по запросу «Пиджаки женские».

На четырех фото из 10 девушки с обрезанной головой. Это тренд, который сейчас набирает обороты, — обезличенный маркетинг. Можно попробовать следовать за подобными тенденциями или придумать что-то свое, чтобы выделиться среди конкурентов. Например, сделать фото в зеркале (как селфи) и т. д.

Сработать могут оба варианта — экспериментируйте. Главное — делать это с умом и на основе данных, а не по наитию.

Инфографика

На скриншоте выше видно, что большинство продавцов используют минималистичную черную или белую инфографику. Мало кто прибегает к ярким цветам или линии. Когда покупатель листает карточки, они выглядят почти одинаковыми, не за что зацепиться взгляду.

Поэтому проверяйте свой контент и инфографику: если во время пролистывания выдачи взгляд цепляется за ваше фото — это отлично. Можете провести такой эксперимент со своими друзьями и знакомыми, чтобы оценить, насколько заметной получилась карточка товара.

Быстрая доставка

Получить преимущество по сравнению с другими селлерами поможет самая быстрая доставка до покупателя.

Можно посмотреть, на каких складах расположены ваши конкуренты, проанализировать, на каких они не представлены, и занять этот регион.

Как сегодня эффективно продвигаться на маркетплейсах

Для эффективного продвижения сейчас можно использовать специализированные сервисы для селлеров, например, Анабар. Разберемся, какие области и показатели сейчас особенно важно контролировать, чтобы успешно продвигаться на маркетплейсах.

Используйте рекламу

Сейчас площадки предоставляют широкие возможности для внутренней рекламы — и они эффективно работают. Чтобы освободиться от ручной настройки каждого инструмента, можно воспользоваться автоматическим сервисом управления от Анабара.

Кроме того, вы можете заранее узнать, сколько сейчас платят конкуренты за внутреннюю рекламу за 1000 показов и относительно этого спрогнозировать свой рекламный бюджет. Здесь поможет бесплатное расширение от Анабара. Плагин показывает, с какого на какое место переместился ваш конкурент в авторекламе и поиске, а также сколько он на это потратил.

Уделяйте внимание семантике

Она особенно важна в контексте упомянутой ранее ставки на экологичность в отношении покупателей со стороны маркетплейсов.

Поэтому если вам необходимо сделать SEO с нуля или расширить семантику у существующего SEO карточки товара, проверить, не упустили ли вы релевантные ключевые запросы, которые помогут увеличить трафик на вашу карточку, вам поможет SEO-помощник с АнабарGPT.

Выбирайте склады с быстрой доставкой

Сейчас важно выбирать склад, который позволяет покрыть наибольшее количество покупателей быстрой доставкой. Раньше было достаточно выгрузить товар на самый популярный склад Коледино, но теперь такой подход не работает. Чем быстрее окажется доставка до любого покупателя, тем выше будет товар в органической выдаче. В этом поможет инструмент Анабара Склады, который покажет, какие склады выбрать, чтобы покрыть максимальное количество покупателей быстрой доставкой.

А если вы хотите, чтобы эксперты сопровождали вас на каждом этапе — от аналитики рынка до продвижения — проект Трекинг от Анабара поможет определить точки роста по каждому направлению бизнеса и кратно увеличить выручку на маркетплейсе.

Фото на обложке: olesia_g / Shutterstock

Фото в тексте: Анабар

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