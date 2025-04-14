Бизнес откажется от спам-звонков из-за исков об их моральном вреде — эксперт

«Полагаю, что с распространением такой судебной практики в пользу потерпевших граждан многие кредитные организации и бизнес перейдут к политике сдерживания агрессивной продажи товаров, работ, услуг и будут использовать мессенджеры и текстовые сообщения», — поделился мнением Галкин.

Эксперт напомнил, что административная ответственность за спам звонки существует уже с прошлого года, однако «судебная практика неминуемо пришла к вопросу о том, а причиняют ли такие настойчивые звонки нравственные страдания».

Рассуждая о сумме компенсации, Галкин отметил, что «размер в каждом конкретном случае будет устанавливать рассматривающий дело суд, полагаясь на количество таких звонков, их систематичность, оценивая степень вины нарушителя, степень нравственных страданий потерпевшего, значимость компенсации относительно обычного уровня жизни и общего уровня доходов граждан». При этом, по его мнению, компенсация должна укладываться в рамки «общих стандартов разумности и справедливости».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о планах ведомства по запрету летом 2025 года рекламные и спам-обзвоны россиян. «В ближайшее время, мы считаем, что летом мы уже реализуем запрет на рекламный спам, обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы», — сказал министр цифрового развития.

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