Бизнес откажется от спам-звонков из-за исков об их моральном вреде — эксперт
- Новости
«Полагаю, что с распространением такой судебной практики в пользу потерпевших граждан многие кредитные организации и бизнес перейдут к политике сдерживания агрессивной продажи товаров, работ, услуг и будут использовать мессенджеры и текстовые сообщения», — поделился мнением Галкин.
Эксперт напомнил, что административная ответственность за спам звонки существует уже с прошлого года, однако «судебная практика неминуемо пришла к вопросу о том, а причиняют ли такие настойчивые звонки нравственные страдания».
Рассуждая о сумме компенсации, Галкин отметил, что «размер в каждом конкретном случае будет устанавливать рассматривающий дело суд, полагаясь на количество таких звонков, их систематичность, оценивая степень вины нарушителя, степень нравственных страданий потерпевшего, значимость компенсации относительно обычного уровня жизни и общего уровня доходов граждан». При этом, по его мнению, компенсация должна укладываться в рамки «общих стандартов разумности и справедливости».
- Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о планах ведомства по запрету летом 2025 года рекламные и спам-обзвоны россиян. «В ближайшее время, мы считаем, что летом мы уже реализуем запрет на рекламный спам, обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы», — сказал министр цифрового развития.
Фото на обложке: Audio und werbung / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Как заработать на продажaх»
- 1 Депутат Госдумы предложил ввести для россиян самозапрет на алкоголь По аналогии с самозапретом на займы и кредиты 10 апреля 18:32
- 2 Госдума приняла закон, обязывающий авиакомпании проверять корректность данных о рейсе В правительстве объяснили необходимость принятия закона жалобами пассажиров 08 апреля 19:09
- 3 Госдума поддержала запрет иноагентам занимать руководящие должности в госкорпорациях Соответствующая поправка была предложена в ходе второго чтения законопроекта 08 апреля 18:32
- 4 Суд в Москве продлил запрет определенных действий Дмитрию Портнягину Блогер обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере 07 апреля 16:03