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Минцифры заявило о планах запретить этим летом рекламные обзвоны россиян

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Минцифры планирует летом 2025 года запретить рекламные и спам-обзвоны россиян. Также с правоохранительными органами обсуждается норма, согласно которой использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством в киберпреступлениях. Об этом на пленарной сессии форума «Кибербезопасность в финансах» заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

Минцифры заявило о планах запретить этим летом рекламные обзвоны россиян
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«В ближайшее время, мы считаем, что летом мы уже реализуем запрет на рекламный спам, обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы», — сказал министр цифрового развития.

Минцифры также обсуждает с силовыми ведомствами возможность квалификации использования дипфейков в преступлениях в качестве отягчающего обстоятельства. По мнению Шадаева, необходимо разработать отечественный софт, который смог бы идентифицировать дипфейки в режиме реального времени.

Кроме того, ведомство разрабатывает способы по усилению безопасности банковских операций россиян. Например, обсуждается мера, которая запретит отправку смс-сообщений с кодом авторизации в момент, когда абонент разговаривает по телефону.

«Есть простые вещи, мы их обсуждаем: не отправлять смс с авторизационным кодом, пока есть активное голосовое сообщение, то есть разорвать эту связь. Отправлять вместо одной смс две: первой предупреждать о том, что, возможно, совершается мошенничество, вторую отправлять через 10–15 минут, чтобы у пользователя была возможность осознать эти факты», — пояснил Шадаев.

  • Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», рассказала, что регулятор обяжет банки внедрить в свои приложения специальную кнопку, которая позволит россиянам оперативно сообщать о случаях мошенничества.

Фото на обложке: Freepik

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