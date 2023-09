Как обсудить свою проблему с начальником: 5 советов

Определите ожидания

Самый первый разговор между сотрудником и его руководителем должен касаться ожиданий. «Часто у нас есть ожидания, но мы их не формулируем. Из-за этого и начинают происходить недопонимания», — утверждает Николь Бьянки, автор Five Tough Talks: How to Lead Brave Conversations for Exceptional Results («Пять сложных разговоров: как храбро вести беседы и получать отличные результаты»).

Если руководитель изначально не обсудил с вами это, возьмите инициативу в свои руки, советует она. «Если вам когда-нибудь потребуется поспорить со своим начальником и дать ему обратную связь, как вы это сделаете? — говорит Бьянки. — Такой разговор позволит каждому понять свою роль».

Отделите факты от личных ощущений

Прежде чем начинать разговор, определите, что является правдой, советует Джастин Майкл Уильямс, соавтор книги How We Ended Racism: Realizing a New Possibility in One Generation («Как мы покончили с расизмом: реализовать новую возможность за одно поколение»).

Для этого он предлагает следующий способ. Начертите таблицу с двумя столбцами: слева перечислите неоспоримые факты, а справа — свои чувства, эмоции, предубеждения и истории. К каким выводам вы пришли, отделив факты от личных ощущений?

«Если мы не пытаемся понять разницу между фактами, предубеждениями и историями, то обвиняем друг друга и спорим о том, чьи предубеждения важнее», — говорит Уильямс.

Подумайте, какой результат вам нужен

Когда ожидания и факты станут ясны, определите цели и задачи разговора. Для этого Бьянки рекомендует ответить на следующие вопросы.

На что вы рассчитываете в этой ситуации?

Почему вы хотите провести этот разговор?

Что вы чувствуете по этому поводу?

Что ваш начальник может испытывать по этому поводу?

По словам Уильямса, мы часто вступаем в сложные разговоры, заранее обдумав желаемый результат, что не оставляет шансов на сотрудничество.

Он добавляет, что лучшие решения возникают, когда обе стороны могут вместе исследовать идеи. В противном случае собеседник чувствует, что ему что-то навязывают, а это не работает в долгосрочной перспективе.

«Часто это вызывает чувство стыда и вины, — говорит Уильямс. — Если навязывать человеку свое решение или призывать его сделать то, с чем он не согласен, это приводит к пустым действиям».

Попрактикуйтесь

Как правило, мы менее уверены в себе, когда говорим без подготовки. Бьянки рекомендует набросать сценарий разговора, а затем отрепетировать его вслух. Это можно сделать как перед зеркалом, так и с человеком, которому вы доверяете и который может дать вам обратную связь.

Обратитесь к начальнику

Не откладывайте разговор на потом — лучше сразу решить проблему. Бьянки советует начинать со слов: «Я хочу поделиться с вами тем, что вы, возможно, не замечаете». Затем попросите разрешения поделиться своими мыслями. По ее словам, это показывает позитивное намерение.

Выберите подходящий момент и пригласите начальника к диалогу, в котором можно открыто делиться проблемами, давать обратную связь без осуждения, а обе стороны ищут решение и пытаются прийти к пониманию.

И хотя лучше всего действовать быстро, Бьянки утверждает, что некоторые разговоры требуют большей подготовки, и советует уделить этому несколько дней.

Уильямс рекомендует воздержаться от упреков и придерживаться открытого мышления. По его словам, когда человек делится своими чувствами и эмоциями, он показывает свою уязвимость и открытость, а это необходимо, чтобы добиться реальных перемен.

