Почему сотрудники увольняются после повышения

Новая должность не гарантирует, что человек сохранит лояльность компании. На самом деле результат может быть противоположным. Вот как это объясняют рекрутеры, психологи и руководители.

Статистика сервиса зарплатного обслуживания ADP показывает, что сотрудники с большей вероятностью увольняются сразу после повышения. Так, почти треть уходит в течение месяца, и всего 18% — через более продолжительное время. Тренд особенно выражен там, где требования для трудоустройства более низкие.

Это тревожная статистика для менеджеров и рекрутеров, которые долгое время рассматривали повышение по службе одним из основных инструментов управления лояльностью, который побуждает сотрудников оставаться в компании долгие годы.

Вот как это объясняют рекрутеры, психологи и руководители.

Психологическое давление и эмоциональное выгорание

Продвигаясь по служебной лестнице, люди берут на себя новые обязанности и должны справляться с большей нагрузкой. Это может стать серьезным испытанием во многих отношениях, в том числе и психологически. Кроме того, они испытывают давление, пытаясь справиться с работой и показать, что решение повысить их было верным.

«Для некоторых это внезапное изменение может быть слишком масштабным, вызывая чувство несоответствия, известное как синдром самозванца, — говорит Байю Прихандито, сертифицированный эксперт по психологии. — Тогда увольнение становится способом избежать этого нового давления».

Вдобавок ко всему, то, что преподносится как повышение, на самом деле может означать, что придется выполнять работу за 10 человек.

«Маскировка за модной должностью приводит к эмоциональному выгоранию, — говорит Лаура Маццулло, основательница рекрутинговой компании East Side Staffing. — Таким образом, сотрудники встречают изменения с оптимизмом, но обнаруживают, что персонала не хватает, их ждет перегрузка и недостаток ресурсов. Это верный путь к увольнению».

Несоответствие навыков

Из хороших игроков редко получаются лучшие тренеры. Далеко не каждый, кто демонстрирует высокие результаты, может справиться с руководящей должностью. Если человек осознает это, он может решить уволиться вместо того, чтобы вернуться к руководителю и попросить его вернуть на прежнее место.

«В то время как некоторые, возможно, были довольны своими предыдущими задачами, на новой роли у них могут появиться обязанности, которые не соответствуют их интересам или сильным сторонам. Это может привести к тому, что они пересмотрят свою карьерную траекторию и задумаются об уходе в поисках ролей, которые лучше соответствуют их профессиональным увлечениям и способностям», — говорит Шери Фишер, рекрутер компании RFP Success.

Недостаток признания

Повышение — это волнительно, но если в компании не уделили этому достаточно внимания, у человека может возникнуть ощущение, что его не ценят или он на самом деле этого не заслужил. Таким образом, повышение по службе должно сопровождаться признанием.

Фишер объясняет: «Ощущая, что его вовлеченность и вклад не ценят, человек может потерять энтузиазм и начать искать место, где его усилия будут по-настоящему признаны и вознаграждены».

Бывает, что признания слишком мало, а звучит оно слишком поздно.

«Что потребовалось, чтобы получить продвижение? Лояльный, трудолюбивый сотрудник может чувствовать, что ему пришлось слишком много работать, чтобы убедить организацию в том, что он этого заслуживает, и, возможно, далось ему слишком дорогой личной ценой» — рассуждает Барбара Палмер, основатель Broad Perspective Consulting.

Маццулло соглашается, говоря: «эта неудовлетворенность — то, что создает "плохой опыт сотрудников", а затем "плохие бренды работодателей"».

Отсутствие изменений

Хотя повышение — это всегда захватывающе и похоже на возможность карьерного роста, бывают случаи, когда на самом деле ничего не меняется. Возможно, на рабочем месте нет четких планов роста или структуры компании.

«Повышение по службе часто может восприниматься как разочарование, потому что на самом деле, несмотря на небольшие изменения, такие как повышение зарплаты, число подчиненных или обязанности, среда и культура не меняются», — объясняет Джеймс Конгдон, основатель специализированного агентства по подбору персонала Frontier.

Новые возможности

Получив повышение по службе, человек сразу становится более востребованным на рынке. Если раньше во время собеседования он мог сказать, что зарабатывает некую сумму денег, теперь его положение выше.

«Некоторые люди будут выжидать, чтобы получить повышение, а затем, получив новую должность, направятся в другую компанию, где предложат больше денег, иные темп работы, людей и окружение», — комментирует Джеймс Конгдон, основатель специализированного агентства по подбору персонала Frontier.

Палмер говорит, что при повышении внутри компании человек может получить зарплату ниже рыночного уровня. И поэтому его стоимость на рынке будет более выгодной.

«Повышение зарплаты на 15% звучит заманчиво, но уход в другую компанию может принести дополнительные 35-50%» — рассуждает Палмер.

Кроме того, как только вы измените должность в LinkedIn, очень вероятно, что вы попадете в поле зрения других пользователей и увидите новые возможности. «Ваш профиль пояится в разных кругах, и поэтому могут возникнуть возможности, о которых вы раньше не знали», — говорит Палмер.

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Фото на обложке: Lee Charlie / Shutterstock