Как Lego стала крупнейшим в мире брендом игрушек

Рассказываем, как Lego появилась и что помогает ей оставаться успешной.

Lego — не просто производитель конструкторов, воплощающих в жизнь различные идеи, от букета цветов до маски Бэтмена. Компания также выпускает фильмы и игры, управляет тематическими парками, а по прибыли серьезно обходит других игроков рынка игрушек.

Запуск компании

Сегодня Lego ассоциируется с игривым дизайном и творческим духом, но сама компания зародилась в годы Великой депрессии.

Оле Кирк Кристиансен, плотник из Биллунда, Дания, заметил, что спрос на жилье и мебель стал снижаться. В начале 1930-х годов он начал изготавливать деревянные игрушки, которые первое время обменивал на еду для себя и семьи.

Два года спустя Оле Кирк назвал свой проект Lego — от датской фразы «leg godt», что означает «играть хорошо».

Переход на пластик

Компания начала изготавливать игрушки из пластика только в 1947 году, когда материал был еще в новинку. Однако продажи быстро росли, и к 1951 году пластиковые игрушки составляли половину продукции Lego.

Компания полностью перешла на пластик после пожара на складе, который уничтожил запасы деревянных игрушек. За этим последовал стремительный взлет. К середине 1960-х годов товары Lego продавались более чем в 40 странах, а к 1990-м годам компания стала одним из крупнейших в мире производителей игрушек.

Однако в начале 2000-х годов Lego испытывала трудности. В 2003 году продажи упали почти на 30%, и компания оказалась на грани банкротства.

В связи с этим Lego впервые назначила CEO не из членов семьи. Должность занял Йорген Виг Кнудсторп. Он продал неосновные части бизнеса и вернулся к основам: уменьшил вдвое производство деталей LEGO, сократил персонал и начал узнавать у детей, во что они хотят играть.

Наборы для взрослых

Товары Lego интересны не только детям, но и взрослым, которых называют AFOL (Adult Fans Of Lego, взрослые поклонники Lego). Такое увлечение может быть связано как с ностальгией и необходимостью снять стресс, так и с простым желанием показать всем космический корабль «Тысячелетний сокол» из вселенной «Звездных войн», собранный своими руками из более чем 7 тыс. деталей.

Читайте по теме:

Не просто игрушки: как создавалась империя Mattel

История разработчика Angry Birds: как создать хит на грани банкротства

История Crumbl Cookies: как создать вирусный бренд печенья

Компания подхватила этот тренд и начала выпускать наборы в стиле ретро, например копию аркадного автомата Pac-Man.

Другие подразделения и огромная прибыль

За последнее десятилетие Lego выпустила 4 полнометражных фильма, в том числе «Лего. Фильм» 2014 года, который собрал более $468 млн по всему миру. Компания добилась успеха и в сфере видеоигр, во многим благодаря коллаборациям с другими франшизами, такими как «Звездные войны».

Прибыль Lego в сравнении с другими производителями игрушек и люксовыми компаниями. Инфографика: отчеты компаний

При этом Lego может похвастаться «недетской» прибылью. В прошлом году с каждого доллара, потраченного в магазине Lego, компания получила $0,28 в качестве операционной прибыли. Для сравнения, производитель игрушек Mattel, который выпускает куклу Барби, получил по $0,12 с каждого доллара, а Hasbro, владелец «Монополии», — всего по $0,07.

Популярность в соцсетях

В Instagram* у Lego 9,5 млн подписчиков, а на YouTube — 16,6 млн. Также популярны аккаунты компании в Facebook* (14 млн лайков) и Twitter (1 млн подписчиков). Это серьезное достижение для производителя детских игрушек, если учесть, что эти платформы запрещают регистрироваться лицам младше 13 лет.

Lego в социальных сетях. Инфографика: Instagram*, YouTube, TikTok

Для каждой платформы Lego создает уникальный контент.

Видео на YouTube посвящены сборке конструкторов и играм.

Страницы в Instagram* и Facebook* сосредоточены на личных историях, трендах и коллаборациях со знаменитостями.

В Twitter и Facebook* компания ведет несколько аккаунтов, посвященным различным ответвлениям вселенной Lego, например Lego NinJago, Lego Marvel Game и Lego Batman Movie.

В 2008 году Lego также запустила сайт Lego Ideas, где пользователи могут предлагать концепции новых продуктов Lego. С тех пор эту стратегию копируют многие бренды.

И хотя пользователи жалуются на растущую стоимость наборов Lego и неэкологичность пластиковых игрушек, бренд по-прежнему любят почти во всем мире.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Lewis Tse / Shutterstock