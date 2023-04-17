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Истории

История разработчика Angry Birds: как создать хит на грани банкротства

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Angry Birds вошла в книгу рекордов Гиннесса как первая мобильная игра, которая была загружена 1 млрд раз. Однако прежде чем создать ее, Rovio выпустила несколько десятков провальных нишевых игр и была вынуждена уволить большую часть команды. Вспоминаем историю компании.

История разработчика Angry Birds: как создать хит на грани банкротства

В 2003 году три студента Хельсинкского технологического университета Никлас Хед, Ярно Вякевяйнен и Ким Дикерт выиграли конкурс по разработке мобильных игр. Они решили, что было бы забавно открыть собственную компанию и назвали ее Relude.

В 2005 году она привлекла первые инвестиции и сменила название на Rovio, что в переводе с финского означает «костер».

Студия выпустила 51 игру, но ни одна не получила признания. Это были сюжеты для нишевых аудиторий, в том числе несколько научно-фантастических и хорроров.

Конкуренция с крупными разработчиками вроде EA или Namco давалась тяжело, и Rovio находилась на грани банкротства. Большую часть команды уволили, в ней осталось лишь 12 сотрудников.

Когда в 2007 году вышел iPhone, команда увидела в этом большую возможность.
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«Мы попытались составить профиль пользователя iPhone, и оказалось, что это были все», — сказал Микаэль Хед, CEO Rovio.

Команда внимательно изучила гаджет и сформулировала несколько условий, которые, верили они, помогли бы завоевать широкую аудиторию:

  • в игре не должно быть обучения;
  • она должна быстро загружаться;
  • чтобы поиграть, должно быть достаточно всего минуты: это должно понравиться пользователям-миллениалам с короткой концентрацией внимания;
  • иконка для магазина приложений должна быть заметной.

Художники регулярно предлагали новые концепции и рисунки, но среди них выделялся один — с круглыми птичками.

«В этих персонажах было что-то особенное, — вспоминал Микаэль. — У них не было ног и они не могли летать. И они были очень сердитыми. Мы все начали ломать голову, почему они так разозлились. Такие простые персонажи заставили нас так много думать. В этом была своего рода магия».

Наконец в Rovio придумали причину, по которой птицы выглядели такими сердитыми — какие-то свиньи украли их яйца. Поэтому компания решила создать игру на основе этой идеи — запускать в воздух птиц и сбивать свиней с пьедесталов.

игра Angry Birds

Фото в тексте: Rovio

На игру выделили бюджет в €25 тысяч, и команда полгода трудилась над ней в качестве побочного проекта, параллельно выпустив 4 игры для других компаний. Но еще на этапе разработки они знали, что эта игра будет особенной.

«Вам нужно один раз выстрелить в птицу, чтобы протестировать функцию, и вдруг вы играете уже 15 минут, и за вами наблюдают пять парней», — говорит Микаэль. И когда мать одного из сооснователей сожгла рождественскую индейку, потому что увлеклась предрелизной версией игры, они поняли, что движутся в верном направлении.

Игра, однако, не сразу стала хитом. Angry Birds была выпущена в App Store в декабре 2009 года, и реакция на прибыльных рынках США и Великобритании была прохладной. Rovio это не смутило — она решила сосредоточиться на небольших странах.

Набрав всего несколько сотен загрузок, игра попала в топ-чарты в их родной Финляндии. Вскоре она начала показывать хорошие результаты в Швеции и Дании, а затем завоевала популярность в Греции и Чехии. Когда был пересечен рубеж в 40 тысяч загрузок, на нее обратили внимание и более крупные рынки.

11 февраля 2010 года Apple представила Angry Birds в британском App Store в качестве игры недели. Angry Birds наконец стала хитом — за следующие 3 дня она поднялась с 600-й позиции на 1-ю в британском App Store.  К апрелю 2010 года она завоевала первенство и в американском магазине приложений.

Популярность означала, что Rovio быстро зарабатывала много денег на платных загрузках в App Store, рекламе в Android, а также внутриигровых покупках. Для примера, опцию Mighty Eagle, которая помогала пройти любой уровень, купили более 2 млн раз.

Чтобы монетизировать свою популярность, Rovio перешла в офлайн-мир. На Рождество того же года Angry Birds начали предлагать мягкие игрушки, которые можно было купить прямо в приложении. Первоначально они заказали 12 тысяч штук, но в итоге было продано в 5 раз больше.

тематический парк Angry Birds

Фото в тексте: Rovio

В 2012 году в финском парке Сяркянниеми появились первые аттракционы, посвященные Angry Birds. С тех пор тематические площадки были открыты в Великобритании, США, Испании, Катаре и России.  

К 2013 году в каталоге компании было более 30 тысяч тематических продуктов, которые продавались в более 500 локациях по всему миру и приносили почти 50% выручки.

На волне успеха Angry Birds Rovio продолжила разрабатывать другие игры, развивая франшизу Angry Birds и выпуская разнообразные фирменные товары от игрушек до безалкогольных напитков.

Вышло несколько мультсериалов о «злых птицах», два полнометражных мультфильма и целый ряд продолжений. 

В начале 2023 года классическую игру Angry Birds удалили из каталога Google Play. В компании объяснили это влиянием на другие портфельные игры.

Сегодня студии Rovio расположены по всему миру, в том числе в Эспоо (Финляндия), Стокгольме (Швеция), Копенгагене (Дания), Барселоне (Испания), Торонто и Монреале (Канада). Также у компании есть дочернее подразделение в Измире (Турция) Ruby Games, которое было приобретено в 2021 году. Большинство из ее 550 сотрудников находятся в Финляндии, где расположен главный офис Rovio.

В последние годы неоднократно появлялись сообщения о возможной продаже компании. Еще в 2017 году появилась информация, что китайская Tencent предлагает за Rovio около $3 млрд, а в начале 2023 года Rovio вела переговоры с израильской Playtika. 

В апреле 2023 года стало известно, что японский холдинг Sega Sammy Holdings купит Rovio Entertainment Oyj за €706 млн.

При подготовке использованы следующие материалы:

Officechai, MyHelsinki

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney

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