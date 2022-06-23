Ozon вслед за «Связным» начал продавать товары из списка параллельного импорта

Вслед за «Связным» к продаже товаров из списка параллельного импорта присоединился Ozon. На маркетплейсе появились смартфоны, компьютеры и комплектующие к ним, которые ввозят в страну по новой схеме.
Представитель Ozon рассказал «РИА Новости», что на маркетплейсы уже появился ряд товаров, ввезенных в страну в рамках параллельного импорта. Это в том числе смартфоны, компьютеры и другая электроника.
Сегодня же о продаже товаров из параллельного импорта объявил «Связной». Сеть начала продавать смартфоны, часы Samsung, новые iPhone, PlayStation, Xbox и Nintendo. Техника будет дороже на 10-20%, но компания даст гарантию на устройства.
Схема параллельного импорта создана для того, чтобы в страну попадали товары компаний, которые ввели санкции против России. Механизм узаконили весной – он разрешает ввозить в страну товары без разрешения правообладателя в том числе прибегая к помощи третьих лиц.
Фото на обложке: aappp /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?
- 2 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
- 3 Ozon объявил о наборе стажеров на программу Ozon Camp
- 4 Продвижение на Ozon: полезные инструменты
- 5 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июня 2022